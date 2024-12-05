Donald Trump, NASA'nın yeni yöneticisi olarak milyarder Jared Isaacman’ı seçti. Isaacman, uzay keşiflerindeki başarılarıyla tanınıyor.

Donald Trump, NASA'nın yönetimi için milyarder Jared Isaacman’ı aday gösterdi. Isaacman, ticari uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk özel eğitimli astronatlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Isaacman, NASA Yöneticisi olarak Bill Nelson’ın yerine geçecek. Nelson, Başkan Joe Biden tarafından NASA’yı yönetmesi için atanmıştı.

Isaacman NASA'nın başına geçiyor

Isaacman’ın uzay yolculuğundaki tecrübesi, 2021 yılında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen Inspiration 4 misyonunu ve Polaris Dawn göreviyle ticari uzay yürüyüşünü kapsıyor. Ayrıca, Shift4 adlı ödeme işleme şirketiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Jared Isaacman, SpaceX ile gerçekleştirdiği görevlerde ön plana çıkan bir isim. Polaris Dawn’da, SpaceX mühendisi Sarah Gillis ile birlikte uzaya çıkarak ticari uzay yürüyüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Ayrıca, Isaacman’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Inspiration 4 misyonu, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle dört amatör astronotu uzaya taşıdı.

Isaacman’ın servetinin büyük bir kısmı, 16 yaşında kurduğu Shift4 ödeme şirketinden geliyor. Hâlâ şirketin CEO’su olan Isaacman, yakın zamanda Kanada merkezli hediye kartı platformu Givex’i satın aldı. Ayrıca, 2021 yılında Elon Musk’ın Starlink’i ile önemli bir ödeme anlaşması imzaladı.