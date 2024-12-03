NASA'nın ABD'de bulunan bir tesisini su bastı. Yaşanan olay, tesiste bulunan sunucuların da arızalanmasına yol açtı. Bu sunucular, NASA'nın Güneş'i izleyen uydularından alınan verilerin işlenmesi için kullanılıyordu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), oldukça ilginç bir mesele ile gündemde. Kurumun Stanford bölgesinde bulunan bir merkezini su bastı. Bu olay, NASA'nın güneş gözlem uydularından alınan verileri uzun bir süre kullanamamasına neden olacak. Yapılan açıklamalara göre tesis, 2025 yılından önce yeniden hizmet veremeyecek.

Stanford'da bulunan merkez, NASA'nın yıllar önce uzaya gönderdiği Solar Dynamics Observatory ve Interface Region Imaging Spectrograph isimli gözlem uydularının verilerini depolayan önemli bir yerdi. Ancak tesisin su tesisatında yaşanan bir arıza, burada bulunan sunucuların devre dışı kalmasına neden oldu. Yetkililer, merkezdeki hasarın ciddi olduğunu ifade ediyorlar.

Her ay terabaytlarca veri işleniyordu

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Solar Dynamics Observatory isimli uydu, her ay 42 terabayt büyüklüğünde veri sağlıyordu. Bu veriler, yaşanan olumsuzluk nedeniyle şimdilik sadece toplanabilecek. İşleme tarafındaki sunucular hasar gördüğü için toplanan veriler üzerinde hiçbir işlem yapılamayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, sorunun ne zaman geride kalacağına ilişkin net bir şey söylenemedi. Zira yetkililere göre merkezdeki birçok sistemde arıza meydana geldi. Ekipler, tüm bu sorunlardan kurtulmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.