80 bin yılda bir kez yörüngeye giren Tsuchinshan–ATLAS isimli kuyruklu yıldız. ülkemizin dört bir yanından görüntülendi. İşte o büyüleyici görüntüler...

Gökyüzü tutkunları, son dönemlerde "Tsuchinshan–ATLAS" olarak isimlendirilen kuyruklu yıldıza odaklanmış durumdalar. Zira bu kuyruklu yıldız, son 13 yılda gözlemlenebilen en parlak kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçmiş durumda. Üstelik bu kuyruklu yıldız, 80 bin yılda bir kez yörüngemize giriyordu. İşte meraklılar, gökyüzünü takip etmeleri hâlinde bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle bile görebilirler.

Tsuchinshan–ATLAS, şu günlerde en yüksek parlaklık seviyesine ulaşmış durumda. Hâl böyle olunca uzay meraklıları, bu kuyruklı yıldızı görebilmek için tabiri caizse nöbet tuttular. Üstelik tutulan nöbetler de sonuç verdi. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, Tsuchinshan–ATLAS kuyruklu yıldızını görüntülemeyi başardılar.

İzmir, Kayseri ve dahası!

Tsuchinshan–ATLAS'ı görebilmek için nöbet tutan vatandaşlar, elde ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştılar. İşte Niğde, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa gibi kentlerde yaşayan vatandaşların çektiği bazı görüntüler...