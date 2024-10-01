NASA astronotlarından Matthew Dominick, C/2023 A3 veya suchinshan–ATLAS olarak bilinen kuyruklu yıldızın videosunu çekti. Ortaya çıkan görüntü büyüleyiciydi.

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) çalışmalarını sürdüren NASA astronotlarından Matthew Dominick, uzayın derinliğinde etkileyici bir işe imza attı. Astronot Dominick, C/2023 A3 veya suchinshan–ATLAS olarak bilinen kuyruklu yıldızın büyüleyici bir videosunu yakalamayı başardı.

C/2023 A3, aslında uzay tutkunları için oldukça özel bir yere sahip. Zira bu kuyruklu yıldız, yapılan incelemere göre 80 bin yıllık yörünge periyoduna sahip. Hatta bu kuyruklu yıldız, birkaç gün önce de Türkiye'den gözlemlendiği için sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İşte Matthew Dominick, bu özel kuyruklu yıldızı yeryüzünün kilometrelerce yukarısından görüntülemeyi başardı.

İşte C/2023 A3'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüsü:

Bir kuyruklu yıldız, kuzey ışıkları ve dönen uyduların arasında göründü. Yörüngesel gün doğumundan hemen önceydi.

Nasa astronotu, paylaşımına gelen sorulara da cevap verdi. Bu sorulardan en dikkat çekici olanı ise astronotun bu olağanüstü olayı çıplak gözle görüp görmediğiydi. Matthew Dominick, C/2023 A3'ü çıplak gözle görebildiğini söyledi.