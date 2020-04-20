TÜBİTAK, Süper Bilgisayar Geliştirilmesi Çalışmasına Katıldı

TÜBİTAK BİLGEM’in süper bilgisayarlardan 30 kat daha güçlü olacağı düşünülen “exascale bilgisayarlar” için yapılacak projeye Zagreb Üniversitesi ile ortak bir şekilde katılacağı açıklandı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Zagreb Üniversitesi ile beraber süper bilgisayarlardan 30 kat daha güçlü olacak “exascale bilgisayarlar” için ortak çalışma yürütecek.

TÜBİTAK BİLGEM’den yapılan açıklamada, 1 Ocak 2020’de başlayan ve koordinatörlüğünü Barcelona Supercomputing Center’ın (BSC) yaptığı Avrupa Birliği destekli The MareNostrum Experimental Exascale Platform (MEEP) projesinde TÜBİTAK BİLGEM ve Zagreb Üniversitesi’nin ortak olarak yer alacakları belirtildi.

Yapılan açıklamada, MEEP Projesi kapsamında exascale bilgisayarlarla bütünleşik teknolojilerin şekillendirileceği açıklandı. Projede, exascale sistemlerinin bir parçası olabilecek çeşitli teknolojilerin geliştirilmesi, entegrasyonu, test edilmesi ve süper hesaplama alt yapısının geliştirilmesi amaçlanıyor. Projenin nihai hedefi ilse exascale sistemlerin açık kaynak yazılım ve donanım ekosisteminin geliştirilmesi olarak belirlendi.

TÜBİTAK BİLGEM de MEEP projesine dijital tasarım ve bilgisayar mimarisi teknolojileri konusunda katkı sağlayacak. TÜBİTAK BİLGEM’in katkı sağlayacağı proje ile Yüksek Başarımlı Hesaplama’da (HPC) yapay zeka gibi uygulama alanlarına yazılım geliştirilmesi amaçlanıyor.