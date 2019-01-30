TÜDEF Başkanı, internet bankacılığı kullanıcılarını sahte reklamlar ve SMS'ler konusunda uyarırken, şüpheli bir durumda derhan banka ile iletişime geçip tüketici mahkemelerinde dava açmaları gerektiğini belirtti.

İnternet bankacılığı kullananlar için çevrimiçi ortamda çok fazla sahte bankacılık sitesi olduğunu söyleyen Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, ‘’Tüketiciler bu yolla dolandırıldığını fark ettiğinde bankasını arayarak şüpheli işlem kapsamında bloke koydurmalı, daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunarak tüketici mahkemesinde dava açmalıdır.’’ diyerek internet bankacılığı kullanıcılarını dikkatli olmaya davet etti.

Popüler sosyal medya platformlarında dahi internet bankacılığı müşterilerini hedef alan sahte reklamlar bulunduğunu söyleyen Koçal, ‘’Tüketiciler bilmelidir ki bankalar hiçbir şekilde, sosyal medya üzerinden ya da SMS ile sizden bir bilgi talep etmez. Ayrıca sizin işlem yapmak üzere bir talebiniz var ise direkt sistemde kayıtlı telefonlarınızla size ulaşır. Hiçbir banka tüketiciye belli isimler adı altında para iadesi için ya da ucuz kredi için sosyal medyada duyuru yayınlamaz." şeklinde konuştu.

Bankaların kampanya duyurularını resmi web sitelerinden duyurduklarını aktaran Koçal, ‘’Müşteriler SMS'le ya da e-mail adreslerine gelen linkleri tıklamadan silsinler. Uyarılara rağmen ola ki bu tür işlem yaparlar ise anında bankayı arayarak bilgilendirsinler. Size bir telefon gelerek bazı bilgiler isteniyor ise telefonu kapatın, bankanızı arayıp doğruluğundan emin olun.’’ diyerek banka müşterilerini sahte mesajlar konusunda uyardı.

Kimlik fotokopileri kullanılarak SIM kart kopyalama işlemi, bu sayede de SMS şifre onayı alınabildiğini hatırlatan Koçal, ‘’Vatandaşlarımız kimlik fotokopileri vermeleri gereken yere mutlaka fotokopinin resminin üzerine gelecek şekilde kendi yazıları ile ne için verildi ise o yazılmalı, özellikle hat ve cihaz alırken çok dikkat edilmeli, art niyetli kişiler tarafından bu fotokopiler kullanılabilmektedir.’’ dedi.

Tüketicilerin bir dolandırıcılık vakasından şüphelendikleri anda banka ile iletişime geçmeleri gerektiğini belirten Koçal, ‘’Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunarak tüketici mahkemesinde dava açılmalıdır ama esas olan tüketici kendi güvenliğini kendi oluşturmalı, bu tür linklere itibar etmemeli. Bu tür sahte linkler derhal kapatılmalı ve linkleri oluşturan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır.

Bu tür dolandırıcılıklar ile ilgili cezai müeyyideler artırılmalı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankalar ve devlet iş birliği ile görsel medya ve televizyonlarda tüketicileri uyaran spotlar mutlaka yayınlanmalıdır. Tüketiciler bilinçlenmeli, bu hususta BDDK, bankaların ve güvenlik güçlerinin alacağı önlemler artırılmalı.’’ şeklinde açıklamalarını tamamladı.