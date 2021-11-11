Mehmet Aydın'ın Yakalama Sürecinin Perde Arkası Açıklandı

Temmuz ayında Mehmet Aydın, kasım ayındaysa kardeşi Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi. Peki, bu ikili nasıl takip edildi ve yakalandı? İşte perde arkası...

Türkiye’deki en büyük dolandırıcılık vakalarından birine imza atan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 3 Temmuz gecesi Türkiye’ye getirilmiş ve ardından tutuklanmıştı. Aradan geçen yaklaşık 4 ayın ardından 2 Kasım’da Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın da Türkiye’ye getirilerek cezaevine sevk edilmişti.

Çiftlik Bank kurucusu ve ağabeyinin yakalanmasıysa pek de kolay bir süreç olmadı. AA muhabiri, Çiftlik Bank sanıklarının en başta nasıl tespit edildiğini, yakalandığını ve iade edildiğini aldığı bilgiler üzerinden aktardı. Tüm operasyon, 2020’nin şubat ayında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından başlayan takiple şekillendi.

Şubat 2020’de takip başladı:

KOM bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurt dışında olduğu belirlenen Mehmet ve Fatih Aydın’ın izini sürmeye başladı. Açık kaynaklar, mali istihbarat verileri incelendi ve kardeşlerin Brezilya ve Uruguay’da oldukları tespit edildi. Her iki ülkedeki ilgili birimlerle irtibata geçildi. Kardeşlerin Türkiye’ye iadesine kadar geçen süreçte ekipler, bu iki ülkede yapılan çalışmalara katıldı.

İki ismin bulunması muhtemel adresler ile irtibatta oldukları kişileri tespit eden ekipler, elindeki bilgileri ülkedeki mevkidaşlarıyla paylaştı. 30 Ocak 2018’te Uruguay’a giriş kaydı bulunan Mehmet Aydın’ın ülkeden çıktığına dair bir kayıt bulunmadığı belirlendi. Öte yandan Brezilya ve Uruguay arasındaki kara sınırı denetimi yeterince etkili olmadığından Aydın’ın bu iki ülke arasında defalarca giriş çıkış yaptığı ve kardeşi ile sınır kenti Chuy’de bir araya geldiği belirlendi. Mehmet Aydın’ın ağırlıklı olarak Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşadığını öğrenen KOM birimleri, bilgileri Brezilya emniyetine iletti.

Brezilya polisi, Mehmet Aydın’ın Sao Paulo’da yanında kaldığı sevgilisi Anna Carolina Da Silva Soza’nın evini yakın takibe aldı. Bu süreçte daha sonraysa Aydın’ın Santa Katerina’da olduğu tespit edildi. Aydın’ın eski eşinin adını verdiği ‘Sılam’ adındaki lüks yata Uruguay’da el konuldu.

Evinin takibe alınması, lüks araçlarına ve yatına el konulmasıyla hareket kabiliyeti azalan Mehmet Aydın, en sonunda Sao Paulo’daki Türk Başkonsolosluğu’na giderek teslim oldu. Söylenene göre Aydın’ın teslim olmasındaki bir nedeninse Brezilya’daki cezaevi şartlarının kötü olmasıydı.

Fatih Aydın da takipteydi:

Mehmet Aydın’la aynı süreçte Fatih Aydın da KOM tarafından takip ediliyordu. Şüphelinin Uruguay’daki sevgilisi Yeremi Nicol Ferreira ile birlikte yaşadığı belirlendi. Hatta Fatih Aydın, sevgilisiyse M. Amir ve Abraham isimlerinde iki çocuk sahibi olmuştu. Fatih Aydın, yakalanmamak ve yerinin tespit edilmesini engellemek için kayıtlarını kız arkadaşının annesinin üzerine yaptırıyordu.

Çalışmalar sonucunda Fatih Aydın’ın Uruguay’da Osman Naim Kaya ile beraber Pabipark adında bir şirket kurduğu ve her biri 2 milyon dolar olan 12 konutluk projenin yapımı için şirket adına çok sayıda iş makinası ve araç aldığı belirlendi. Kara para soruşturması kapsamında bu şirket ile araç gereçlere de el konuldu.

KOM ve Interpol ekipleri, Uruguay’da yakalanan Fatih Aydın’ın kendisini gözaltına alan Uruguay polisine ‘David Morques Severino’ adında sahte kimlik gösterdiğini belirledi. Aydın’a bu kimliğin kardeşi Mehmet Aydın’ın Brezilya’dan gönderdiği ortaya çıktı. Üst aramasında bulunan SD kartın halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendiği belirtildi.

Fatih Aydın’ın birlikte şirket kurduğu, örgüt yöneticisi ve kara para aklama soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan ve Uruguay makamlarınca gözaltına alınan Osman Naim Kaya’nın iadesi içinse yapılan işlemlerin devam ettiği açıklandı.

Mehmet Aydın’sa tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor.