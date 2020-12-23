Tuğba Yurt, VR Teknolojisiyle Klip Hazırladı

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, Google'ın sanal gerçeklik özelliklerine uygun bir klip çekimi gerçekleştirdi. Yurt'un 3 şarkısının akustik çekimi için VR teknolojisini kullandığı belirtildi.

Sanal gerçeklik uygulaması artık deneysel bir teknoloji olmayı geride bıraktı. Pek çok firmanın teknoloji tarafında rekabet ettiği bu alan, artık içerik üreticilerinin de radarına girmiş durumda. Bu içerik üreticileri arasında şarkıcılar da var.

Genç şarkıcı Tuğba Yurt, YouTube'un sanal gerçeklik özelliklerine uygun bir klip çekti. Yurt, dünya üzerinde ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'den sonra bu yöntemi deneyen isimlerden biri oldu. Daha önce de ülkemizde Düşdünya, İdo Tatlıses gibi isimlerin 360 dereceli videolu klipleri olmuştu.

Kalabalık bir ekip

Bu yenilikçi ve ilginç çalışmada Tuğba Yurt tam 40 kişilik bir ekipten destek aldı. Bilindiği üzere 3 boyutlu video içerikleri için daha farklı çekim teknikleri ve daha farklı ekipmanlar kullanılması gerekebiliyor.

Sanatçının 3 akustik şarkısına klip çekmek için kamera karşısına geçtiği ifade edildi. Bu şarkıların hangileri olduğu şimdilik bilinmiyor. Yurt, bu farklı deneyimi ise kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla doğruladı.

3 boyut ve sanal gerçeklik teknolojisi ile yapılan video içerikleri, özel gözlükler aracılığıyla izlenebiliyor. Böylece kullanıcılar daha derinlemesine bir deneyim yaşama fırsatını da elde etmiş oluyor. Daha önce de Katy Perry, Part of Me şarkısı için 3 boyutlu klip çekmişti. Hatta bu teknolojiyle bir de konser hazırlıyor.

Tuğba Yurt'tan bir ilk

Hayata gözlerini Belçika'da açan Yurt, çok küçük yaşlardan itibaren ülkemizde hayatını devam ettirmişti. Genç şarkıcı 2019 yılında ilk albümü olan Sığınak ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yurt'un daha öncesinde ise klasik müzik, konservatuar ve 10 adet single çalışması bulunuyor.

Sizce Tuğba Yurt'un bu klipleri beklenen etkiyi yaratacak mı? 3 boyut teknolojisiyle çekilmiş bir konser ya da klip izlemek ister miydiniz? Belki de pandemi nedeniyle konserlerden ve eğlencelerden uzak kaldığımız bu dönemde genç şarkıcı yeni bir akım başlatabilir.