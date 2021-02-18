TÜİK, Türkiye'nin Mutluluk Seviyesini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre vatandaşların mutluluk seviyeleri, 2020 yılında gözle görülür bir şekilde geriledi. Yaşlıların gençlerden daha mutlu olduğunu gösteren araştırmaya göre de mutlu olmak için, okumamak gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde bir numaralı ismi görevden alınan ve yerine de iki numaralı isim getirilen TÜİK, yeni dönemindeki ilk istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. 2020 yılında vatandaşların ne kadar mutlu oldukları "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nın sonuçlarını açıklayan kurum, vatandaşlarımızın çok da mutlu olmadığını resmen duyurmuş oldu. Araştırma sonuçları, bir gerçeği de resmileştirmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre kadınlar erkeklerden, evliler de bekarlardan daha mutlu. Vatandaşlar, en çok da sağlıklı oldukları için mutlu olduklarını beyan ederken, herhangi bir okul bitirmeyenlerin de daha mutlu oldukları dikkatlerden kaçmadı. Yüzde 70'imizin geleceğinden umutlu olduğunu gösteren araştırmanın en çok dikkat çeken yanı da Türkiye'deki en mutlu kesimin hangisi olduğuyla ilgiliydi. Araştırmaya göre vatandaşlar arasında en çok mutlu olan insanlar, yaşı 65 ve daha da üzeri olan kişiler...

Vatandaşların yüzde 48,2'si mutlu

TÜİK tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre vatandaşların yüzde 48,2'lik bölümü, mutlu olduğunu ifade ediyor. Bu oran, geçtiğimiz yıl ise yüzde 52,4 olarak açıklanmıştı. Doğrudan mutsuz olduklarını ifade eden 18 yaş ve üzeri bireylerin oranı ise yüzde 14,5 seviyesinde. 2019 yılında ise vatandaşların yüzde 13,1'i, mutsuz olduğunu söylemişti. Aradaki fark ise mutsuz olmak ile mutlu olmak arasında gidip gelen vatandaşlardan oluşuyor.

Araştırmanın bir diğer hususu olan cinsiyet durumuna baktığımızda, kadınların yüzde 53,1'lik bölümünün mutlu olduğunu görüyoruz. Erkeklerdeki mutluluk seviyesi ise yüzde 43,2. 2020 yılının sonuçlarını 2019 yılının sonuçlarıyla kıyasladığımızda mutlu olduğunu söyleyen hem erkeklerin hem de kadınların azaldığı sonucunu tespit ediyoruz. 2019 yılında mutlu olan kadınların oranı yüzde 57, erkeklerin oranı ise yüzde 47,6 olarak açıklanmıştı. Ayrıca; evlilerin yüzde 51,7'lik bölümü, bekarların ise yüzde 41,3'ü mutlu olduğunu ifade ediyor. Evli kadınlar da evli erkeklere göre daha mutlular.

65 yaş ve üzeri grubun yüzde 57,7'si mutlu

Yapılan araştırmaya göre yaşı 65 ve üzerinde olan vatandaşlarımızın yüzde 57,7'si mutlu olduğunu vurguluyor. Mutluluk oranında 2019 yılına göre yüzde 0,8'lik düşüş olsa da büyüklerimizin biz gençlere göre çok daha mutlu olması, elbette sevindirici. Keşke bizler de onlar kadar mutlu olabilsek... Ancak bundan daha da önemli olan bir hususa değinmek gerekiyor. Türkiye'de an itibarıyla en çok çalışan kesim olan 35-44 yaş grubu, diğer gruplara göre daha az mutlu. Bu yaş grubundaki vatandaşların yüzde 45,4'ü, mutlu olduğunu ifade ediyor.

Ülkemizi doğrudan ilgilendiren bu araştırmanın kafa karıştıran yanlarından bir tanesi de herhangi bir okul bitirmemiş olan vatandaşların, okuyanlara göre çok daha mutlu olmaları. Öyle ki herhangi bir okul bitirmeyen vatandaşların yüzde 54,4'ü mutlu olduğunu söylerken, yükseköğretim mezunu olup da mutlu olanların oranı yüzde 46,1'de kalıyor. Öte yandan, yüzde 70'imizi genel olarak ailesi mutlu ederken, insanların 70,9'u da sağlıklı oldukları için mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Geleceğinden umutlu olan vatandaşların oranı ise yüzde 69,6 olarak belirlenmiş durumda.