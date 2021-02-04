TÜİK, Türkiye'nin 2020 Yılı Nüfusunu Açıkladı

TÜİK, 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de yaşamına devam eden toplam kişi sayısını açıkladı. TÜİK'in açıklamalarına göre nüfus, 83 milyonu aşmış durumda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2020 itibarıyla yaşamına resmi olarak Türkiye’de devam eden kişi sayısı, bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi arttı ve 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Ülkemizde erkeklerin nüfusu 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken; kadınların nüfusu 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ülkemizde yaşamına devam eden “yabancı” uyruklu kişi sayısı, bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azaldı ve yabancı nüfus sayısı toplamda 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Yabancı uyruklu kişilerin cinsiyetlerine baktığımızda genel nüfusun aksine %50,3 ile kadınların çoğunlukta olduğunu görüyoruz.

İstanbul'un nüfusu, 2020'de az da olsa düştü

2008 yılından bu yana daima binde 10’un üzerinde olan ve 2019 yılında da binde 13,9 olarak tespit edilen nüfus artış hızı, 2020 yılında binde 5,5 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında yüzde 92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020’de küçük bir atış ile yüzde 93’e yükseldi.

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un nüfusu, 2020 yılında artmak yerine azaldı. 2020 yılı boyunca 56 bin 815 kişi azalan İstanbul nüfusu, 2020 sonunda 15 milyon 462 bin 452 kişi olarak kaydedildi. Başkent Ankara, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile en kalabalık ikinci şehir olurken; İzmir de 4 milyon 394 bin 694 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin en kalabalık şehirleri

İstanbul - 15 milyon 462 bin 452 kişi Ankara - 5 milyon 663 bin 322 kişi İzmir - 4 milyon 394 bin 694 kişi Bursa - 3 milyon 101 bin 833 kişi Antalya - 2 milyon 548 bin 308 kişi

Türkiye’nin nüfusu en düşük şehirleri

Bayburt - 81 bin 910 kişi Tunceli - 83 bin 443 kişi Ardahan - 96 bin 161 kişi Gümüşhane - 141 bin 702 kişi Kilis - 142 bin 792 kişi

Tüm Türkiye’yi dikkate aldığımızda ülkemizde “kilometrekareye düşen kişi sayısı”, 2020 yılında bir kişi artarak 109 oldu. Kilometrekareye 2 bin 976 kişi düşen İstanbul, tahmin edildiği gibi nüfusun en yoğun olduğu şehir oldu. Kocaeli, 553 kişi ile ikinci sırada yer alırken; İzmir de 366 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Kilometrekareye 11 kişi düşen Tunceli, bu yıl da nüfusun en seyrek olduğu şehrimiz olurken; onu sırasıyla Ardahan ve Erzincan takip etti.

Nüfusun yaşlara göre dağılımını gösteren “nüfus piramidi”nin 2007 ile 2020’deki şeklinde baktığımızda düşüş gösteren doğum ve ölüm oranları ile birlikte “yaşlı” nüfusun arttığını, yaş ortalamasının da yükseldiğini görebiliyoruz. Ancak iki grafiğin genel hatlarının birbirine çok yakın olduğunu söylemek mümkün. Bir önceki yıl 32,4 olan ortanca yaş, 2020’de 32,7’ye yükseldi. Kadınlar için ortanca yaş 33,4 olurken; erkeklerde 32,1 oldu.

“Çalışma çağı” olarak kabul edilen 15-64 yaş aralığındaki nüfus, 2019 yılında 66,5 olarak kaydedilirken; 2020 yılında yüzde 67,7 olarak karşımıza çıkıyor. 0-14 yaş aralığındaki kişilerin oranı bir önceki yıl yüzde 26,4 olurken; 2020’de yüzde 22,8’e geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,5’e yükseldi.