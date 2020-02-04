Türkiye'nin Nüfusu 83 Milyon 154 Bin Kişiye Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye’nin nüfusu geçtiğimiz yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak, 83 milyon 154 bin 997'ye yükseldi. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’un nüfusu ise 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye’nin nüfusuna dair yeni verileri paylaştı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre ülkemizin nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997'ye yükseldi. Böylece Türkiye’nin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artmış oldu.

Nüfus artış hızında, çok az da olsa bir gerileme gözlendi. 2018’de 14,7 olan artış hızı, 2019’da 13,9’a geriledi. Türkiye’de ikamet eden yabancıların sayısı ise geçtiğimiz yıla kıyasla 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu.

2007-2019 yılları arasındaki nüfus ve yıllık nüfus artış hızı

Verilere göre, erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 (Yüzde 50,2) olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 (Yüzde 49,8) oldu. İl bazında baktığımızda ise İstanbul nüfusunun 15 milyonu devirdiğini görüyoruz. TÜİK, İstanbul’un nüfusunun bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştığını açıkladı. Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 18,66’sı burada ikamet ediyor.

İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. Türkiye’nin en az nüfusa sahip ili ise 84 bin 660 kişi ile Tunceli oldu.

2007-2019 yılları arasındaki nüfus piramidi

TÜİK’in hazırladığı 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın (32,4) yükseldiği görülüyor. Bunun durumun temel sebebi, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma yaşanması. Cinsiyet bazında baktığımızda ise ortanca yaşın erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e yükseldiği gözlendi.

Aynı rapora göre, Türkiye’de bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108'e yükseldi. Bu sayı, İstanbul’da 2 bin 987 kişi olurken, onu sırasıyla 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilimiz ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.