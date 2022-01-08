Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 1 Ocak 2022’den itibaren uygulanmasına karar verdiği elektrik zammının iptal edilmesi için dava açtı.

Özellikle son aylarda elektrikten doğalgaza, petrolden gıda ürünlerine kadar her sektörde gelen kontrolsüz zamlara şahit oluyoruz. Öyle ki 2022’nin ilk gününe bile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yeni kararlarıyla başlamıştık. 1 Ocak 2022 itibariyle elektriğe yüzde 50’ye varan zam geldi.

Tüketici Konfederasyonu, yapılan zamların uygulanmaması ve iptali için yargıya başvurdu. 2022 yılının ilk elektrik zamlarının kontrolü ve iptalini isteyen konfederasyon, EPDK hakkında dava açtı. Konfederasyon, elektriğe gelen aşırı zamlar için iptal talebinin nedenlerini maddeler halinde açıkladı.

Tüketici Konfederasyonu elektrik zamlarının iptali için EPDK'ye dava açtı

Yeni yılla birlikte gelen yeni elektrik zamnlarının iptali için yargıya başvuran Tüketici Konfederasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hakkında Danıştay’a dava açtığını “Kurulun 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3’de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurularak iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır” sözleriyle duyurdu.

Tüketici Konfederasyonu, dava üzerine yaptığı açıklamada ülkemizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyat artışlarının “Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranı” üzerinden belirlendiğini belirtti. Yeni karar ile sosyal devlet anlayışından uzaklaşıldığını dile getiren yetkililer en temel tüketici hakkı olan enerjinin adil ve herkese ucuz ve imkanına göre ulaştırılmasının dikkate alınmadığını belirtti.

Konu üzerine yargıda çözüm arayan konfederasyon, EPDK’nin kararını yürütmesinin durdurulması ve iptal talebinin nedenlerini;

Hanedeki kişilerin gelir durumu, meskenin gayrimenkul rayiç değeri gibi unsurların dikkate alınmaması,

Günlük 5 Kw'lık ayrım çok düşük olup temel ihtiyaç kalemlerinin harcandığı elektriğin çok altında olması,

Yaşamı 24 saat boyunca elektrikli makineye bağlı olanların bu tarifede dikkate alınmaması,

Kararda “mesken alçak gerilim tek zamanlı” dediğine göre 3 zamanlı okumalarda, anayasanın eşitlik ilkesi ihlali söz konusu olması, dar gelirlilerin ikamet ettiği meskenlerdeki kişi sayısı, meskenin rayiç bedeli, hanenin gelir durumu gibi kriterler dikkate alınmaması,

Düzenlemenin bu haliyle düşük gelir gruplarına fayda sağlamaktan uzak olması,

şeklinde sıraladı.