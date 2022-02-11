Her eczanede bulunan ve eczaneyi temsil eden 'E' harfini taşıyan, eczanenin durumuna göre görsel bilgi sunan tabelalar reklam olarak sayıldı. Danıştay, tüm eczanelerin tabela vergisi ödemesine hükmetti.

Her eczanede zorunlu olarak bulunan, vatandaşı açık, kapalı ya da nöbetçi olduğuna dair görsel bilgilendirme yaptığı ve en önemlisi, o yerin eczane olduğunu belli ettiği ‘E’ tabelası hakkında bugün ilginç bir karar verildiği açıklandı. Uzun süredir mahkemeler arasında tartışma konusu olan ‘E’ tabelasının reklam olup olmadığı konusunda sonuca varıldı.

Mahkemeler arasındaki anlaşmazlığın ardından Danıştay’a çıkan tartışmada Danıştay, ‘Eczane’ tabelalarıyla birlikte eczanelerin zorunlu olarak astığı ‘E’ logolarının reklam amacı taşıdığına hükmetti. Bu kararla birlikte eczanelerden ilan ve reklam vergisinin alınmasının yolu açıldı. Eczaneler, artık her yıl tabela vergisi ödeyecek.

Tüm eczanelerden tabela vergisi alınacak:

Danıştay’a çıkan dava, eczanelerin de esnaf gibi tabela vergi ödemesi nedeniyle Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) tarafından açılan davayla başlamıştı. TEB, eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik faaliyet yürüten sağlık kuruluşu oldukları gerekçesiyle vergilerin iptal edilmesini talep etmişti.

Yerel mahkemelerde başlayan davalar, üst mahkemelere taşındı. Fakat üst mahkemeler de birbirinden farklı kararlar verdi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, vergi alınması yönünde karar verirken Ankara ve İstanbul Bölge İdare Mahkemeleri, tam tersi yönde karar aldı. Ayrı kararların sonuca bağlanması için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na başvuruldu.

19 Ocak 2022 tarihinde oy çokluğuyla alınan karar ile birlikte 2018’den bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczaneler, hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek. Tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi, 4 metrelik ‘eczane’ tabelası içinse en fazla 450 TL vergi alınacak.