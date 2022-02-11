Hazine ve Maliye Bakanlığından 81 İlde Stokçuluk Denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri ve gelir uzmanları, 81 ilde geniş kapsamlı denetim başlattılar. Bu denetimlerde stokçuluk yapan ve fahiş fiyattan ürün satan kişiler tespit ediliyor. Amaç, her geçen gün biraz daha artan enflasyonu dizginlemek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 81 ilde yeni bir denetim başlattı. Yetkililer, bu denetimde stokçuluk yapanlar ile fahiş fiyat uygulayan satıcıların peşine düşmüş durumda. Edinilen bilgilere göre Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek denetimlerle enflasyonun kısmen de olsa kontrol altına alınması amaçlanıyor. Denetimlere gelir uzmanları ve müfettişler de katılacak.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimleri, ilk olarak otomobil galeri ile gıda depolamalarının yapıldığı soğuk hava depolarında başlamış durumda. Ancak yapılacak çalışmalar, bu iki sektörden ibaret olmayacak. Yetkililer, sektör ayırt etmeden Türkiye'nin dört bir yanındaki stokçuları ve fahiş fiyattan ürün satan kişileri tespit etmeye çalışacak.

Ankara'da 150 ekip denetim yapıyor

Dünya'nın haberine göre denetimler, öncekilerden daha farklı bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler bu kez, daha az sayıda yetkili ile daha fazla iş yerine ulaşmaya çalışıyorlar. Hatta Ankara'da 150 civarında ekibin aktif olarak çalıştığı ve buldukları her iş yerine girmeye başladıkları ifade ediliyor. Bu ekipler, bir müfettiş bir uzmandan oluşuyor. Daha önceki denetimler, en az 4 kişi ile yapılıyordu. Yetkililer, kullandıkları tabletler üzerinden tutanak tutarak verileri sisteme işliyorlar.

Yapılan açıklamalara göre söz konusu denetimler, Vergi Usul Kanunu’nun, 127’nci maddesinde yer alan "yoklama" yetkisi ile gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sırasında belge düzenlemelerine, faturasız mal bulunup bulunmadığına ve ödeme kaydedici cihazlara bakılıyor. Usulsüzlük tespit edildiğinde de gereken yapılıyor.