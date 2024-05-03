Çinli tedarikçilere dayandırılan bir rapor, yakında tüm elektronik cihazlara zam gelebileceğini ortaya koydu. Nedeni ise ürünlerde kullanılan metallerin maliyetlerindeki artış.

Bilgisayarlar da dahil neredeyse tüm elektronik cihazların fiyatlarının, son yıllarda artan maliyetler, kurdaki değişimler ve daha birçok nedenden dolayı sürekli arttığını görüyorduk. Şimdi ise hâlihazırda fiyatları yüksek değilmiş gibi yakında yine zamlanabilecekleri ortaya çıktı.

İddianın kaynağı, sektörden paylaştığı doğru bilgilerle tanınan DigiTimes. Çinli yarı iletken üreticilerine dayandırılan bir raporda, neredeyse tüm cihazlara zam gelebileceği ifade edildi.

Ürünlerde kullanılan metallerin fiyatlarının artması zamlara sebep olabilir

Gelen bilgilere göre Çinli firmalar, tedarik yaptıkları firmalara fiyatlarının genel olarak %10 ila %20 oranında artırılacağını bildirdi. Artışın hemen uygulanmaya başlayacağı da aktarıldı. Bu da yılın ilerleyen dönemlerinde sadece telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici elektroniği değil, çip kullanan her türlü cihazın fiyatının artabileceği anlamına geliyor.

Artışın nedeni ise ürünlerde kullanılan altın, bakır gibi metallerin maliyetlerinde yaşanan yükselişler. Raporda Yaxin Microelectronics ve diğer ismi pek bilinmeyen firmalardan bahsediliyor. Bu firmalar tanınmasa da çoğu donanım üreticisinin satın aldığı parçaları tedarik ediyorlar.

Bahsi geçen metallerin maliyetlerinin arttığı gizli saklı bir şey değil. Hem altın hem de bakırda son yıllarda büyük artışlar yaşandı. Örneğin Tom’s Hardware’in bildirdiğine göre bakır, 2020’de metrik ton başına 5000 bin dolardı. Bugün ise üreticiler 8.300 dolar ödüyor. Yani dört yılda %66’lık bir artış yaşanmış.

Fiyatların artışıyla bilgisayar üreticileri, akıllı telefon markaları ve diğer birçok firma, ürünlerini üretmek için daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Hâliyle bu maliyet, büyük ihtimalle tüketicilere yansıtılacak ve birçok donanımın fiyatı artacak. Neler olacağını yılın ilerleyen dönemlerinde göreceğiz.