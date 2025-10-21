Tümü Webekno
Türkiye'de Satılacak Tüm Galaxy S26 Modellerinde Exynos İşlemci Yer Alabilir

İddialara göre Samsung, birkaç bölge haricinde diğer tüm bölgelerde Galaxy S26 serisi Exynos 2600 işlemcisiyle piyasaya sürecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı ve eğer yeni seriyi bekliyorsanız bu gelişmeler hoşunuza gitmeyebilir.

Güvenilir kaynaklara göre tüm Galaxy S26 modelleri, Samsung’un geliştirdiği Exynos 2600 çipiyle donatılacak. İddialara göre şirketin bu yeni işlemcisi, yalnızca önceki modelleri değil, aynı zamanda Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Apple’ın A19 Pro işlemcisini de geride bırakacak güçte olacak. Özellikle yapay zekâ işlemlerinde altı kat daha hızlı bir NPU performansı sunması bekleniyor.

Exynos 2600 testlerde tüm rakiplerini geçmeyi başardı

Exynos 2600

GPU tarafında da tablo etkileyici. Exynos 2600, Apple A19 Pro’ya göre %75, Snapdragon 8 Elite Gen 5’e göre ise yaklaşık %30 daha yüksek grafik gücü vaat ediyor. Çok çekirdekli CPU performansında ise %14’lük bir artış söz konusu. Eğer bu iddialar doğruysa Samsung’un uzun süredir eleştirilen Exynos serisi için büyük bir geri dönüş kapıda olabilir.

Samsung’un planına göre ABD, Çin ve Japonya pazarlarına Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili modeller gönderilecek ancak diğer bölgelerde Exynos 2600'lü versiyon satışa çıkarılacak. Bunlar arasında büyük olasılıkla ülkemiz de yer alacak.

Bir başka ilginç detay ise Samsung’un aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 5 işlemcilerini de kendi fabrikalarında üretecek olması. Bu durum, tüm Galaxy S26 serisinin doğrudan veya dolaylı biçimde Samsung’un üretim hattından çıkacağı anlamına geliyor.

Peki siz Exynos mu yoksa Snapdragon işlemcili bir telefon mu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

