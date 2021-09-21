Tüm Koronavirüs Varyantlarına Karşı Etkili İlk Aşı Üretildi

Kaliforniya merkezli Gritstone isimli bir şirket, "GRT-R910" ismini verdiği yeni bir koronavirüs aşısı geliştirdi. mRNA aşılarına benzer bir yapıya sahip olan bu aşı, vücutta kendi kendini geliştirerek tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, aşının salgını sona erdirebilecek kesin çözüm olabileceğini düşünüyorlar.

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ederken ABD'de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenmeye başlayan Gritstone isimli bir şirket, yeni bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu. mRNA tabanlı aşıların üretim tekniğinin bir benzerini kullanan "GRT-R910" isimli aşı, bütün varyantlara karşı koruyucu olmasıyla dikkat çekiyor.

Gritstone tarafından üretilen COVID-19 aşısı, vücuda enjekte edildikten sonra kendi kendine gelişiyor. Bu da olası koronavirüs varyantlarına karşı bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Aşının ardındaki bilim insanları, çok daha düşük dozlarla mRNA aşılarından daha fazla etkili olan GRT-R910'un, bu özelliği sayesinde yan etki ihtimalini de düşürmüş olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlara göre geliştirilen yeni aşı, Moderna ya da BioNTech gibi şirketlerin geliştirdiği aşıların çok daha gelişmiş bir versiyonu.

Hastanelerde bile üretilebiliyor

Gritstone yetkilileri, aşının 60 yaş ve üzerinde olan 20 kişiye uygulandığını ve sonuçlarının analizi için çalıştıklarını açıklarken, şirket CEO'su Dr. Andrew Allen ise "Aynı aşı markasının ekstra aşısından çok daha büyük katkı sağlayacaktır." dedi. Maliyet açısından da oldukça uygun olan aşının gelişmiş sistemlere ihtiyaç duymadığını belirten bilim insanları, GRT-R910'un hastanelerde bile üretilebileceğini belirtiyorlar. Üstelik koronavirüs biter başka bir virüs salgını yaşanırsa, GRT-R910'un tekniği ile yeni salgın için de bir aşı geliştirilebilecek.

Bilim dünyasını heyecanlandıran, salgına karşı kesin çözüm olabileceği düşünülen aşının uygulanabilmesi için hala uzunca bir süre test edilmesi gerekiyor. Ancak yapılan teorik incelemeler ile herhangi bir sorun yaşanılmayacağının düşünülmesi, sürecin hızlandırılmasına yol açabilir gibi görünüyor. Belki de Gritstone'un COVID-19 aşısı, bundan sonraki tüm salgınlar için hayat kurtarıcı olacaktır...