Sağlık Bakanlığı'ndan Aşılılar İçin Karantina Kararı

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Buna göre iki doz aşı yaptırmış ya da son 6 ayda hastalığa yakalanmış bireylerin HES kodları, virüs kapan biriyle temasları halinde riskli olarak görünmeyecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde bazı düzenlemeler yaptığından ve bu düzenleme kapsamında temaslılara uygulanacak karantina kurallarının değiştirildiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu rehber, bir kez daha güncellendi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenleme, iki doz aşı vurulmuş olan ya da son 6 ayda COVID-19'a yakalanmış bireylerin karantina uygulamasını kaldırıyor. Ancak bu vatandaşların belirti göstermeleri durumunda aynı gün PCR testi yaptırmalarına gerek olacak. Peki süreç nasıl işleyecek?

HES kodu riskli görünmeyecek

COVID-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nin temaslı takip algoritmasında yapılan değişiklik, en az iki doz aşı vurulmuş olan ya da son 6 ayda COVID-19'a yakalanmış olan kişilerin HES kodlarını temaslı olunması durumunda riskli olarak göstermeyecek. Yani bu vatandaşlar, koronavirüs kapmış kişilerle temas etseler bile normal yaşamlarını sürdürmeye devam edebilecekler.

Alınan karar, artık geniş kapsamlı karantina uygulamalarının yapılmayacağının açık bir göstergesi gibi görünüyor. Zira aşı ya da hastalık nedeniyle vücudunda antikor oluşan vatandaşların COVID-19'a yakalansalar bile hastalığı hafif atlatacak olmaları, bu salgının hayatımızdan çıkmasına, en azından eskisi kadar hayatı yavaşlatmayacağına işaret ediyor.