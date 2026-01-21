Tüm renkler ortaya çıktı: Samsung Galaxy S26 Ultra böyle görünecek

Galaxy S26 Ultra’nın tanıtım öncesi renk seçenekleri ortaya çıktı. Yeni amiral gemisinin dörtten fazla renkle gelmesi bekleniyor.

Samsung’un 2026 amiral gemisi Galaxy S26 Ultra’ya ait renk seçenekleri tanıtım öncesinde sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, siyah ve beyaz gibi klasik renklerin yanı sıra mavi ve mor tonlarıyla da satışa sunulacak.

Sızıntılar, renk bilgisinin doğrudan cihazların SIM kart tepsilerinden elde edildiğini söylüyor. Bu yöntem, geçmişte Samsung modellerinde doğru sonuçlar verdiği için iddialar güçlü kabul ediliyor. Toplamda dört rengin kesinleştiği, ancak sayının altıya çıkabileceği konuşuluyor.

Bazı renklerin yalnızca Samsung’un online mağazasına özel olması da ihtimaller arasında. Son yıllarda özel renkleri sınırlı kanallardan sunan Samsung’un bu stratejiyi S26 Ultra’da da sürdürmesi bekleniyor.

Henüz resmi tanıtım yapılmamış olsa da bu sızıntı, Galaxy S26 Ultra’nın tasarım tarafında daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedeflediğini gösteriyor. Renk çeşitliliği, premium algıyı güçlendiren önemli detaylardan biri olacak.