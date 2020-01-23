Elektrifikasyon ve dijitalleşme, otomotiv şirketleri arasındaki en gözde trendler arasında yer alıyor. Anlayacağınız sektör için gelecek bir hayli parlak; ancak bu yazımızda sizleri zamanda kısa bir yolculuğa çıkarıyoruz ve tüm zamanların en çok satılan otomobil modeli ile tanıştırıyoruz.

Yılın en çok satan otomobil markalarını, en çok satılan otomobil modellerini düzenli olarak sizlerle paylaşıyoruz. Peki tarihin en çok satılan otomobil modelinin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ancak dilerseniz, dünyanın en çok satılan otomobil modeline geçmeden önce, on milyonlarca satarak en çok satılan modellerden olmayı başarmış otomobillere bir gözatalım.

Şu anda dünyanın en fazla otomobil satan otomobil üreticisi konumunda bulunan Alman devi Volkswagen, Beetle ve Golf modelleri ile yazımızda kendine yer bulunuyor. Otomotiv tarihinin en ikonik modellerinden biri olan Beetle, ilk kez 1968 yılı yapımı The Love Bug filmi ile müthiş bir popülerlik kazanmıştı. Zaten söz konusu tarih, aracın en fazla satıldığı yıl da olmuştu.

Geçmişi Nazi Almanyası'na kadar uzanan kült model, zaman içinde popülerliğini kaybetti. 1938'den bu yana 22,7 milyondan fazla satılan Volkswagen Beetle, şimdilerde üretimden kaldırılmış olmasına rağmen hala tüm zamanların en çok satılan araçlarından biri konumunda.

Otomotiv evdüstrisinin takdirini kazanmış otomobil: Beetle

Alman devinin bir diğer popüler modeli Golf, Mart 2017'de Ford Fiesta'ya yenilene kadar yedi yıl boyunca Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu. Kısa süre önce tanıtılan 2020 versiyonuyla büyük beğeni toplayan araç, şu ana kadar dünya çapında 35 milyondan fazla sattı.

En çok satan otomobiller arasında Amerikalı bir üreticinin olmaması elbette beklenemez. 38 yıldır Amerika'nın en çok satan aracı olan Ford F-Series, küresel satışlarda da bir hayli güçlü. 71 yıllık bir tarihe sahip olan ikonik kamyonet, 2019 yılı itibarıyla dünya çapında toplam 38 milyondan fazla satış gerçekleştirdi.

İşte yazımızın asıl konusu; ilk çıkışını 1966'da yapan ve yarım yüzyıldan sonra dünya çapında 49 milyondan fazla satan Toyota Corolla, dünyanın en çok satılan otomobil modeli konumunda. Elbette Corolla, estetik açıdan şimdiye kadarki en güzel otomobil değil; ancak bir aracın satış performansını daha çok, güvenilirliği, marka algısı ve fiyatı etkiliyor.

İtibarını asla kaybetmeyen otomobil, Toyota Corolla

Japon otomobil devinin arabaları, müşterilerin gözünde her zaman güven algısı yaratmıştır. 2020 Corolla’nın taban fiyatı, rakipleriyle eşit düzeyde. Bu da sektördeki rekabet gücünü muhafaza etmesini sağlıyor. Toyota Corolla, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı rakamlara göre, 2019 yılında ülkemizde en çok satılan dördüncü otomobil olmuştu.