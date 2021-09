IGN'nin başlattığı "tarihin en iyi oyunu" yarışmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların yüzde 60,3'ünün desteğini almayı başaran God of War, tüm zamanların "en iyi oyunu" unvanını kazanmış oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, popüler video oyun haber platformu IGN'nin tarihin en iyi oyununu belirlemek için bir yarışma başlattığından bahsetmiştik. 64 oyunla başlayan ve final aşamasına gelen bu yarışmanın finalistleri ise God of War ile GTA 5'ti. Platform şimdi, kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın kazananını resmen açıkladı.

Platformun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, IGN okurlarının tarihin en iyi oyununu belirledikleri ifade edildi. Yarışmanın rekabet dolu 6 aşamasının finalinde God of War'ın GTA 5'i de geride bıraktığını söyleyen ekip, böylelikle tüm zamanların en iyi oyununu belirlemiş oldu.

1 milyon 138 binden fazla oy kullanıldı

Anket sayfasındaki detaylara baktığımızda, 1 milyon 138 binden fazla oyunseverin bu seçime katıldığını görüyoruz. Oyların yüzde 60,3'ü God of War'a giderken, GTA 5'in oy oranı ise yüzde 39,7'de kaldı. Rockstar Games bu sonuçları önemser mi bilinmez ancak aradaki fark, pek de azımsanacak türden değil.

Webtekno okurları ne düşünüyor?

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabımızdan yaptığımız bir paylaşımda sizlere "Tüm zamanların en iyi oyunu hangisiydi?" sorusunu yöneltmiştik. Takipçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bu paylaşıma verilen yanıtlara baktığımızda, dikkat çeken oyunlar görüyoruz. Dilerseniz hemen, bizim takipçilerimizin en iyi olarak nitelendirdikleri oyunların bazılarını, aldıkları favori sayılarına göre listeleyelim.

Lord of the Rings - The Battle for Middle-Earth

Counter-Strike

Call of Duty 2

PES 2013

Call of Duty MW2/MW3