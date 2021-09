Tüm Zamanların En İyi Oyunu Yarışmasında Final Başladı

IGN'nin 64 oyunla başlattığı ve tamamen oyuncuların oylarına göre belirlenen tarihin en iyi video oyunu yarışmasında finale gelindi. Günün ilerleyen saatlerinde sonuçlanacak yarışmaya oy verme süreci devam ederken, GTA hayranlarını pek de memnun etmeyecek bir sonuçla karşılaşabiliriz.

Dünyanın en büyük video oyun içerik platformlarından bir tanesi olan IGN, video oyun tarihinin en büyük yarışmalarından bir tanesini başlatmıştı. Bu yarışma kapsamında tüm zamanların en iyi oyununu bizzat oyuncularla birlikte seçmeye çalışan platform, günün ilerleyen saatlerinde kesin sonuçları açıklayacak. Oy verme aşaması hala devam eden yarışma, GTA 5 ile God of War arasındaki ciddi rekabete sahne oluyor.

IGN, bu yarışma için tüm zamanların en çok ilgi gören 64 oyununu belirledikten sonra, bu oyunlar arasındaki tercih hakkını tamamen oyuncuların zevklerine bırakmıştı. Oyunları ikişerli gruplar haline getiren ekip şimdi, yalnızca 2 oyunla yarışmayı sürdürüyor. Anket sayfasına baktığımızda finale kalan GTA 5 ve God of War için toplamda 1 milyon 126 binden fazla oy verildiğini görüyoruz.

Kesin olmayan sonuçlara göre tarihin en iyi oyunu, God of War seçilecek

Görselin tam boyutlu ve yüksek çözünürlüklü haline buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Video oyun dünyasıyla haşır neşir olan herkes, GTA 5'i de God of War'ı da çok iyi bilir. Ancak bazı oyuncular, 2018 yılında piyasaya sürülen God of War'a hiçbir zaman ulaşamadılar. Çünkü bu oyun, PlayStation ekosistemine özeldi. GTA 5 ise oyun konsollarına ek olarak PC'lerde de oynanabilmişti. Buna rağmen kesinleşmemiş sonuçlara baktığımızda, oyların ciddi bir bölümünün God of War'a gittiğini görüyoruz.

Saat 13:40 itibarıyla yaptığımız kontrollerde, oyların yüzde 60,6'sının God of War lehine olduğunu görüyoruz. GTA 5'e verilen oy oranı ise yüzde 39,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ancak yarışmanın devam ettiğini ve oylamanın henüz sona ermediğini bir kez daha hatırlatalım. Yani GTA 5, 200 binden fazla oy aldığı takdirde God of War ile arasındaki açığı kapatabilir.

Eğer siz de IGN tarafından başlatılan ankete katılıp tarihin en iyi oyununun belirlenmesine katkıda bulunmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bağlantıda yer alan oyunlardan bir tanesine oy vermek...

Tarihin en iyi video oyunu yarışmasında son durum şöyle