Amazon Alexa'nın arkasındaki mühendis Rohit Prasad, Turing testinin yapay zekaların başarısını ölçmekte artık yetersiz kaldığını dile getirdi. Yapay zekaların insanları taklit etmeye çalışan bir teknolojiden çok daha gelişmiş olduğunu belirten Prasad, yeni bir test protokolüne ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Alexa Yapay Zeka Asistanı Genel Başkanı Rohit Prasad, Turing testinin yapay zekaların etkisini ölçmede artık yetersiz kaldığını, yeni bir değerlendirme protokolüne ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Prasad, yapay zekaların sadece bir insanı taklit edebilen teknolojiden çok daha üstün olduğunu dile getirirken, insanların kendilerine yakın bir yapay zeka yerine görevlerini yerine getiren bir teknolojiden daha memnun kaldıklarını belirtti.

Yapay zekaların, insanlardan ayırt edilemeyecek hale gelmesi bekleniyordu

Turing testinin işleyiş amacı, bir insanın sohbet ettiği kişinin yapay zeka olup olmadığını tespit edebilmek üzerine odaklanmıştır. Test sürecinde konuşmayı gerçekleştiren kişinin karşısına, bir yapay zeka ve gerçek bir insan yerleştirilir. Konuşmacı, belirli sorular yönelterek bilgisayar ekranına gelen cevapların hangisinin yapay zekaya, hanginin gerçek bir kişiye ait olduğunu tespit etmeye çalışır.

İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing, 2000 yılına kadar insanların, Turing testi sayesinde yapay zekayı insandan ayırt etme şansının %70’den daha az olacağını öngörmüştü. Ancak teknoloji endüstrisi, yapay zeka konusunda böyle bir başarı elde etmeyi henüz başaramadı.

İnsanlar, yapay zekaların işlevsel olmasını tercih ediyor

Amazon şirketinde Alexa Yapay Zeka Asistanı Bölümü Genel Başkanı Rohit Prasad, bir dergiye yazmış olduğu makalesinde Turing testinin sınırlamalarla dolu olduğunu, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı araştırmalarda bu testin bir fayda sağlamadığını dile getirdi.

Prasad’a göre insanlar, yapay zekayı ayırt etmeye dair ilgilerini çoktan kaybettiler. Bunun yerine, evlerinde, arabalarında ve hatta akıllı telefonlarında bulunan yapay zekaların, işlevsel ve şeffaf olmasını bekliyorlar.

Prasad, Turing testlerinin yapay zeka teknolojisini çok hafife aldığını belirtiyor. Turing testi sırasında yapay zekanın insancıl cevaplar vermesini beklemenin bir kandırmaca olduğunu dile getiren Prasad, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Yapay zekaya A bölgesi B bölgesinden ne kadar uzakta? gibi sorular sorduğunu zaman, yapay zekanın insancıl görünebilmesi için duraksayarak cevap vermesi gerekir. Yapay zeka, sırf düşünüyormuş gibi davranıp bir süre sonra cevap vererek, insana yakın olduğunu kanıtlamaya çalışır. Ancak bu tarz testler, yapay zekanın dış dünyayı görmek, algılamak ve deneyimlemek için kullandığı sensörleri ve becerilerini hesaba katmaz."

"İnsan zekasını ve yaşam kalitesini artıracak yapay zekalar üzerine odaklanmalıyız"

Yapay zekanın işlevselliğini artırmak için bu tarz testlere ihtiyaç duymadığını belirten Prasad; “Eğer yapay zekadan ışıkları kapatmasını isterseniz, onunla uzunca bir diyaloğa girmek yerine sadece kısa cümleler kurmayı tercih edersiniz. Yapay zekadan çocuğunuza masal anlatmasını istediğiniz zaman bile karşıdakinin şeffaf bir şekilde yapay zeka olduğundan emin olmak istersiniz.

“Yapay zekaları insanlardan ayırt etme konusunda takıntılı olmak yerine, insan zekasını ve yaşam kalitesini artıracak yapay zekalara daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda sağduyu, dil yeterliliği, insanlar yerine görevleri yerine getirmek ve hızlı hesaplamalar yapmak, yapay zeka geliştirilirken göz önünde bulundurulması gereken ilk hususlardır.”

Yapay zekalar, daha geniş kapsamlarla değerlendirilecek

Prasad, 2016 yılında Alexa Prize Socialbot Grand Challenge adında bir yarışmayla birlikte, en iyi sosyal asistan yarışması düzenlendiğini, bu yarışma sayesinde yapay zekaların sadece Turing testiyle değil, çok daha geniş kapsamlarla değerlendirildiğini dile getirdi.

Bu yarışmadaki amaç, insanları yapay zekanın bir insan olduğuna ikna etmekten ziyade, eğlenceli ve hoş sohbet edebilecek sosyal asistanların bulunmasını sağlamaktı. Yarışma boyunca her bir sosyal bottan 20 dakika boyunca spor, teknoloji, ve politika gibi birçok farklı konuda jüri ile sohbet etmesi istendi. Jüriler, tekrar sohbet etmeye değer gördükleri sosyal botları oylayarak, botların final turuna çıkması sağlandı. Bu yarışma sayesinde, yapay zekaların gerekli olan yerlerde insanmış gibi davranmaya gerek duymadan mizah anlayışlarının geliştirebildiklerini ortaya koymuş oldu.

Rohit Prasad, yapay zekanın alarm kurmak gibi basit görevleri yerine getirmelerinin yanı sıra, analiz yeteneklerine de sahip olup ihtiyaçlarımızı önceden tespit edebilmeleri gerektiğini söylüyor.

Prasad, yapay zekaların sahip olması gereken bu özelliğe şu sözlerle örnek verdi; “Alarm kurduktan sonra alt katta ışıkları kapatmadan yatak odasına giderseniz, Alexa size ışıkları kapatmanız gerektiğine dair uyarıda bulunabilir. Aynı durum Alexa bir kırılma sesi algıladığında da gerçekleşir. Alexa, evin içerisinde bir camın kırıldığını fark ederse, sizi uyararak harekete geçmenizi önerir.”