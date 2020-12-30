Düşünce Yoluyla Çalışabilen Robotik Kol [Video]

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanları, tarihe geçecek bir gelişmeye imza attılar. 30 yıldır felç olan bir adamın beynine 6 adet elektrot yerleştiren cerrahlar, beyinden aldıkları dalgalarla robotik kol kullanımını mümkün kıldı. Söz konusu adam, sadece düşünerek robotik kolları kullanıyor.

Bilim dünyasında yaşanan gelişmeler, insanlık tarihinin en büyük sorunlarına yeni çözümler geliştirildiğini gözler önüne seriyor. Bu haberimizde bahsedeceğimiz olay da bunun en net göstergelerinden bir tanesi. Zira bu haberin içeriği, felç rahatsızlığının artık hayatımızı etkilemeyeceğini açıkça gözler önüne seriyor.

Robert Chmielewski isimli bir adam, tam 30 yıldır kuadripleji isimli hastalıkla mücadele ediyor. Bu hastalık, iki kol ve iki bacağın çoğu zaman tamamen felç olması anlamına geliyor. Ancak bilim insanları, geliştirdikleri bir tedavi yöntemiyle bu adamın robotik kol kullanmasını sağlamayı başardılar. Üstelik bunu yaparken, doğrudan beyin dalgaları kullanılıyor.

30 yıldır felç olan adam, kendi yemeğini yiyebilir hale geldi

Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren cerrahlar, Chmielewski'nin 30 yıllık sorununu, bir beyin ameliyatı ile çözdüler. Ameliyat sırasında talihsiz adamın beynine 6 adet elektrot yerleştiren bilim insanları, bu elektrotlardan aldığı dalgalar sayesinde de robotik kolların çalışmasını sağlıyor. Yani 30 yıldır felç olan adam, robotik kolları hareket ettirmek için sadece düşünüyor.

Chmielewski için tasarlanan robotik kol, normal bir insan koluyla aynı işlevselliğe sahip. Örneğin sizlerle az sonra paylaşacağımız videoda da görebileceğiniz üzere bu kol, Chmielewski'nin kendi yemeğini kendisinin yiyebilmesini sağlıyor. Chmielewski'nin düşüncelerini çözdükten sonra harekete geçen kol, düşünceleri de sesli bir şekilde dile getiriyor. Chmielewski, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu kolun "havalı" olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden David Handelman, amaçlarının Chmielewski'nin hayatını kolaylaştırmak olduğunu söylüyor. Yaşamın en temel gereksinimlerinden bir tanesinin yemek yemek olduğunu ifade eden Handelman, çalışmalarını bu konuda yoğunlaştırıp, amaçlarına ulaştıklarını söylüyor. Bu arada, yukarıdaki görüntü oldukça kaba olsa da özel robotik kol, Chmielewski'nin vücuduna bağlı değil. Yani Chmielewski, sadece yemek yemek istediğinde bu sistemi kullanıyor.

Bilim insanları şu sıralar, bu sistemi geliştirerek kolları daha da işlevsel hale getirmeye çalışıyorlar. Eğer istenen seviyeye gelinebilirse bu kollar, bilgisayar kullanmak için bile kullanılabilir. Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. 30 yıldır felç olan adamsa bu durumun çok heyecan verdiği olduğunu, kimseye bağlı olmadan yemek yemenin benzersiz bir şey olduğunu belirtiyor.

İşte beyin düşüncelerinden alınan sinyallerle çalışabilen robotik kol