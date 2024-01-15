NASA, Türkiye'nin ilk uzay astronotu olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı'nın da parçası olduğu Ax-3 mürettebatının gerçekleştireceği uzay yolculuğunun programı açıklandı.

NASA'nın ticari uzay görevleri arasında yer alan Axiom Mission 3 (Ax-3) görevinde, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleştirilecek. Bu fırlatma görevinde, aralarında Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu 4 kişilik bir ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kilitlenecek. Görevin takvimi de açıklandı.

İşte NASA'nın açıkladığı takvim

16 Ocak 2024

İlk olarak Kaliforniya'da Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği gerçekleştirilecek. Ardından da NASA mühendisleri bir basın toplantısı için kameraların karşısına çıkacak. Bu toplantıya NASA'nın ve görevde yer alacak SpaceX'in önde gelen isimleriyle ABD Uzay Kuvvetleri'nden bir uzman katılacak.

17-18 Ocak 2024

17 Ocak günü ise ekip son hazırlıklarını yapacak. Axiom ve SpaceX'in ortak yayını ise 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 23.15'te gerçekleştirilecek. 00.45'te ise NASA canlı yayını başlayacak. Bu yayın NASA+, NASA Television ve ajansın internet sitesinden yayımlanacak.

Canlı yayın, fırlatmadan yaklaşık 15 dakika sonra yörüngeye yerleşilmesiyle sona erecek. Ticari bir uçuş olduğu için NASA herhangi bir bildirim sunmayacak, NASA'nın medya kanalları da yayın yapmayacak.

19 Ocak 2024

11.30'da NASA'nın kilitlenme yayını başlayacak. 13.15'te Ax-3 görevi kapsamında fırlatılan araç, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenecek. Kilitlenmeden 1 saat 45 dakika sonra mekik açılacak, ardından da ekip, ISS'te karşılanacak.