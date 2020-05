2018 yılında vizyona giren Kaptan Marvel filminin de müziklerini yapan Türk besteci Pınar Toprak, süper kahramanların dünyasına DC’nin yeni dizisi Stargirl ile geri dönüyor. Başarılı besteci diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pek çok kişi, özellikle Marvel filmlerinde filmden sonraki sahneleri beklerken ekipte Türk isimleri arar. Bize özgü bu davranışı gerçekleştiren kişilerin, Captain Marvel filminde gözüne çarpan isimlerden biri de Pınar Toprak olmuştu.

Pınar Toprak, süper kahramanlara geri dönüyor

Ünlü besteci aslında Captain Marvel’dan önce de süper kahraman dünyasına çok uzak bir isim değildi. SYFY’nin Kripton dizisinde bazı bölümlerin müziklerini bestelemiş, Justice League filminde de görev almıştı. Şimdi de DC evreninin yeni dizisi Stargirl’ün müziklerinden sorumlu.

Yarın yayınlanmaya başlayacak olan seride Courtney adlı genç kızın, annesinin evlenmesi üzerine Blue Valley’e taşınmasını ve genç kahramanlardan oluşan bir ekiple geçmişin kötülerini durdurmaya çalışmasını izleyeceğiz.

Dizinin müziklerini yapan Toprak, her bölümün müziğini ayrı ayrı orkestra ile kaydetti. Böylece dizinin yakalamak istediği epik havaya uygun müzikler elde etmiş oldu. Ünlü besteci dizi öncesinde comicbook.com’a konuştu.

Geoff Johns Etkisi

Başarılı besteci, kendisini seriye çekenin ne olduğu sorusuna cevap olarak Geoff Johns’un ismini verdi. Johns’un ve yaptığı işlerin hayranı olduğunu belirten besteciyi karakterin hikayesi de çekmiş. İsmini Johns’un bir uçak kazasında ölen kız kardeşinden alan Stargirl hakkında yapımcının vizyonu ve fikirleri sanatçıyı etkilemiş.

Karakteri daha önceden sadece ismen tanıdığını itiraf eden Toprak, bir televizyon dizisinden yapabildikleri kadar uzak bir iş yapmak istediklerini, bu yüzden de bilgisayar yapımı müzikler yerine gerçek bir orkestra ile çalıştıklarını ifade etti.

Genel olarak Geleceğe Dönüş tarzı müzikler kullandıklarını söyleyen Pınar Toprak, Amerikan, banliyölere ait ve zamansız bir müzik yapmayı istediklerini de sözlerine ekledi. Canlı orkestra ile çalışma şansının her zaman verilmediğini söyleyen Toprak bu konuda Geoff Johns’un da hakkını teslim etti.

Finale yaklaştıkça seri epikleşiyor

Dizi hakkında fazla detay vermeyen besteci, ekibe her yeni karakter katıldığında yeni bir müziğin o karaktere eşlik ettiğini söylüyor. Her bölümün bir film gibi görülmesini istediğini belirten sanatçı, bunu müziklerine de yansıttığını söylüyor.

Özellikle serinin sonlarında doğru bölümlerin gittikçe daha epik hale geldiğini söyleyen Toprak, bu konuda bir detay vermedi. Her bölümün kendine has olduğunu belirten sanatçı, her bir bölümün kendi başına ele alındığını söyledi.

Stargirl ve Captain Marvel arasındaki benzerliğin sorulduğu bir soruya da cevap veren Toprak, iki karakterin de kendi içlerindeki kahramanı buldukları noktasına hak verdiğini ancak düşünce şeklini ve deneyimlerini iki karakterde birbirinden ayırmaya çalıştığını söylüyor.

Dizilere müzik yapmanın filmlerden daha farklı olduğunu, karakterlerin hikayelerini anlatmak için iki saat yerine 13 bölümleri olduğunu ifade eden sanatçı, bu nedenle de müziklerin yapısında ve hızında değişimler yaşandığını söyledi. Pilot bölüm için müzik hazırlamanın daha uzun sürdüğünü söyleyen Toprak’a göre bir defa ses hazırlandıktan sonra gerisi daha hızlı geliyor.

Genç sanatçılara tavsiyeler

Sinema ve televizyon eserlerine beste yapmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleri olduğu sorulan Toprak, bu soruya “Süreklilik, disiplin, sabır ve çok çalışmak” yanıtını verdi. Yapılması gerekenlere dair uzun bir liste olduğunu söyleyen Toprak’a göre ilk adım ise kendine gerçekten inanmaktan ve hayatta ne yapmak istediğini bilmekten geçiyor. Buna ek olarak hedef belirleyip ona ulaşmak için düzenli çalışmak, teknolojiye hakim olmak, organize olmak, iyi bir iş etiği ve bağlantı kurma becerisi de önem taşıyor.

Captain Marvel ile bir gecede meşhur olmadan önce 40 film yaptığını söyleyen Toprak, başarısının 20 yıllık çalışmadan sonra geldiğini de belirtiyor. Süreklilik, dayanıklılık ve sabır önemli rol oynuyor.

Son olarak da sık sık süper kahraman hikayelerine müzik yapan sanatçı, hangi süper güce sahip olmak istediği sorusuna ise zihin okuma cevabını verdi. Bu gücü isteme nedeni olarak ise pek çok insanın düşündüklerini söylememesini gösterdi.