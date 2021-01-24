Çin'de Anal Bölgeden Koronavirüs Testi Yapılmaya Başlandı

Çin'de daha doğru sonuçlar verebileceği iddiası üzerine analdan koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Bu durum uzmanlar arasında tartışma çıkardı. Bir kesim, analdan alınan örneklerle yapılan testlerin daha etkili olabileceğini savunurken diğerleri ise virüsün sindirim sisteminden bulaşmadığını belirtti.

Çin'de geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki bir çocuğun COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine okuldaki tüm personel ve öğrenciler için antikor testleri, burun, boğaz ve hatta anal sürüntüler de dahil olmak üzere çeşitli testler yapılmıştı. Yapılan incelemeler sonucu, anal bölgeden alınan örneklerin virüsü tespit etmede daha etkili olabileceği ortaya atılmıştı.

Pekin You'an Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar bölümünden sorumlu müdür yardımcısı Li Tongzeng, yapılan çalışmaların, koronavirüsün üst vücut kanallarına kıyasla anüs veya dışkıda daha uzun süre hayatta kalabileceğini söyledi. Ayrıca bazı taşıyıcılar için koronavirüsün 3-5 gün kalabileceğini ve bu nedenle testlerin yanlış sonuçlar verebileceğini belirtti.

Yalnızca karantina merkezlerinde kalanlar üzerinde denenecek:

Çin devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda anüs bölgesinden alınan örneklerle yapılan COVID-19 testlerinin kilit gruplarda doğruluğu artırabileceğinden bahseden Li, bu yolla örnek almanın pek de uygun olmayacağını ve bunun sadece karantina merkezleri üzerinde denenebileceğini de vurguladı.

Öte yandan Çin'in bu yeni test yöntemi, uzmanlar arasında da tartışmalı bir konu oldu. Wuhan Üniversitesi'nden bir başka uzman olan Yang Zhanqiu, Global Times'a verdiği demeçte, virüsün insana sindirim organları aracılığıyla değil, nazal ve solunum organlarından bulaştığını ve bu nedenle en etkili testlerin hâlâ burun ve boğazdan yapılanlar olduğunu söyledi.

Yang, yaptığı açıklamada "Daha önce hasta dışkılarında virüs vakalarına rastlandı ancak kişinin sindirim sisteminden bulaştığını gösteren hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.