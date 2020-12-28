Bilim İnsanları, Karbondioksitten Jet Yakıtı Üretti

Bilim insanları, jet yakıtlarının üretim yöntemini değiştirerek, net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlıyorlar. Bu bağlamda karbondioksit kullanan bilim insanları, laboratuvar ortamında jet yakıtı üretmeyi başardılar. Hidrojen yakıtı eldesinden daha ucuza gelen işlem, yolcu uçaklarını çevre dostu yapabilir.

Küresel ısınma ve bunun sonucunda meydana gelen iklim değişikliği, sektörlerin yeni arayışlara girmesine yol açtı. Bu bağlamda başta otomobil sektörü olmak üzere pek çok sektör, karbondioksit salınımını azaltabilmek için elinden geleni yapıyor. Bilim insanları, yürüttükleri yeni bir çalışma ile yolcu uçaklarında kullanılan jet yakıtlarını karbondioksitten üretmeyi ve böylelikle de net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlıyorlar.

Petrol türevli yakıtlarla çalışan otomobiller, yavaş yavaş elektrik motorlu hale evriliyorlar. Ayrıca elektrik motorlu jetler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarıysa, geleneksel jetlerde kullanılan yakıtların genel yapısını değiştirerek, çevrenin kirlenmesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Üstelik bu çalışma, uzmanları hiç de zorlamayacak gibi görünüyor.

Yapılan işlemler, kolay, ucuz ve etkili

Bilim insanları, karbondioksitten yakıt elde edebilmek için, kimyanın en temel yanma reaksiyonunu tersine çevirdiler. Bu kimyasal tepkime için karbondioksite ek olarak sitrik asit, hidrojen ve demir-manganez-potasyum katalizatörü kullanan uzmanlar, laboratuvar ortamında üretim yapmayı başardılar.Yetkililer, yapılan işlemlerin hidrojen yakıtı eldesinden daha ucuz olduğunu söylüyorlar. Ayrıca kullanılan malzemelerin yaygın olarak bulunabiliyor olması, bu işlemin hiçbir zorlukla karşılaşmadan yapılabileceğini ortaya koyuyor.

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar etkili olsa da yeterli değil. Zira dev bir yolcu uçağının bir yolculuğu tamamlayabilmesi için yüksek miktarda yakıt gerekiyor. Yani üretilecek miktarın yüzlerce kat artması gerekiyor. Ayrıca karbon tutma işleminin de bu süreçte artması, bilim insanlarının bu konuda da çalışmalarını gerektiriyor. Ancak her şeye rağmen, karbondioksitten jet yakıtı üretiminin bilimsel açıdan hiçbir zorluğu olmadığını söylüyorlar. Eğer böylesi bir durum gerçek olursa uçaklar, elektrik motorlu otomobiller kadar temiz bir yapıya sahip olabilirler.