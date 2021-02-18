KAP'a açıklamada bulunan Türk Hava Yolları, 2020 yılında ne kadar zarar ettiğini açıkladı. THY'nin açıklamaları, COVID-19'un havayolu şirketleri üzerindeki etkisini net bir şekilde göstermiş oldu.

2020 yılının neredeyse tamamını esir alan COVID-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden biri de hava taşımacılığı olmuştu. Ülkelerin sınırlarını kapatması ve şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasıyla birlikte havayolu şirketleri adeta çalışmaz hale gelmişlerdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gelir tablosunu açıklayan Türkiye’nin en büyük havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektörünün geride bıraktığımız yılda nasıl zorlu bir süreç geçirdiğini gözler önüne sermiş oldu.

Türk Hava Yolları, COVID-19 nedeniyle 17,3 milyar TL zarar etti

Açıklamada “Faaliyet kârına rağmen dönem zararı, ekli gelir tablosundan da görüleceği üzere kambiyo zararlarından kaynaklanmaktadır.” ifadelerini kullanan Türk Hava Yolları, 2020 yılında net satışların 45 milyar 67 milyon TL ciroya ulaştığını ifade ederken; satışların maliyetini ise 37,5 milyar TL olarak belirtti.

Türk Hava Yolları’nın açıklamalarına göre şirketin 2020 yılındaki faaliyet kârı 26,9 milyar TL olsa da 41,1 milyar TL büyüklüğündeki kambiyo zararları ve 2,8 milyar TL büyüklüğündeki finansman giderleri ile birlikte şirketin 2020 yılındaki net zararı 17,3 milyar TL oldu.