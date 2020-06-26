Türk Işın Tedavisi ile Koronavirüs Hastası İyileşti

Diyarbakır'da bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya Türk Işın Tedavisi uygulandı. Yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleriyle hastaneye başvurduğu belirtilen 46 yaşındaki hastanın koronavirüs testi, uygulanan tedavinin ardından negatif çıktı.

Türk bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen 'sensitif derin ultraviyole ve lazer tedavisi' ya da diğer adıyla Türk Işın Tedavisi, ilk defa Diyarbakır’da bir koronavirüs hastasına uygulandı. Uygulanan tedavi sonrası Diyarbakır’da koronavirüs tedavisi gören hastanın koronavirüs testi negatif çıktı.

Tedavi uygulanan hastanın 46 yaşında ve erkek olduğu; ayın 25’inde yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetleriyle hastaneye başvurduğu belirtiliyor. Muayenelerde tomografisi çekilen ve ağır pnömoni teşhisi konulan hasta, yapılan işlemlerde COVID-19 testi pozitif çıkınca yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastanın test sonucu negatife döndü:

Türk Işın Tedavisi’ni ilk kez yeni tip koronavirüs tanısıyla hastaneye kaldırılan bir hastaya başarıyla uygulayan doktorlar, tedavinin nasıl işlediğine dair bazı açıklamalarda bulundu. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Diyarbakır, Türkiye ve dünya için gurur verici bir tablo için burada toplandık. Bugün ilk defa Gazi Üniversitesi hocalarımızdan Hikmet Selçuk Gedik ile bir aradaydık. Kendisi tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemi bugün ilk defa Diyarbakır'da bir hasta üzerinde uygulama fırsatı bulduk. Türk Işını Tedavisi projesini ilk defa uyguladık. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastanın koronavirüs test sonucu negatife döndü. Bu güzel haberi buradan tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurmak Diyarbakır adına gurur verici bir tablo.”

Dünyada ilk kez uygulanan tedavi yöntemine dair bilgiler veren Gazi Üniversitesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, ultraviyole ve fotonik lazer ışığı sayesinde hem kanda bulunan hem de akciğer ve solunum yollarına yerleşmiş mikroorganizmaların yok edilebileceğini belirtti.