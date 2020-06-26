Uzmanlar, N95 Maskeleri Mikrodalga Kullanarak Temizledi

Koronavirüsün etkileri dünya çapında bir nebze de olsa azalmaya başlamışken uzmanlar, en çok dikkat edilmesi gereken şeyin maske kullanımı olduğunu tekrarlıyor. Ortaya çıkan bir araştırma, oldukça yaygın olan N95 tipi maskelerin ne şekilde dekontamine edileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyaya yayılan koronavirüs, etkili olduğu aylar boyunca pek çok kişiyi enfekte etti ve çok sayıda can kaybına neden oldu. Virüsün görüldüğü her ülke çeşitli tedbirler aldı ve yeni bir yaşam biçimi benimsendi. Son zamanlarda salgının etkileri genel olarak zayıfladı ancak önlemler henüz tamamen gevşetilmiş değil. Virüse karşı korunma ve bulaşma ihtimalini önleme konusunda insanların en büyük yardımcılarından bir tanesi de maskeler.

Şu an pek çok şehirde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış durumda ve insanlar bu kurala sıkı sıkıya uymaya çalışıyor. Bu durumda maske kullanmanın önemi kadar kullanılan maskelerin ne şekilde muhafaza edileceği ve virüslerden arındırılacağı da oldukça önem taşıyor. Bilim insanları N95 maskelerin çoğu insanın evinde bulunan mikrodalga fırın kullanarak buharlaştırma yöntemiyle nasıl virüslerden arındırılacağını açıkladı. Geliştirilen yöntemin evde var olan malzemelerle yapıldığı ve virüsleri öldürdüğü aktarıldı.

Mikrodalga fırın birinci malzeme:

Dünya genelinde çekilen maske sıkıntısının bilim insanlarının bu yeni yöntemi geliştirmelerini sağladığını en başından ekleyelim. Tek kullanımlık olması gereken maskelerin yeniden kullanılması için harekete geçen uzmanlar, dekontamine işleminin basit araçlar kullanılarak güvenli şekilde olması için bir dizi test gerçekleştirerek sonuca ulaşabildiklerini söylüyor. Dekontaminasyon, basitçe kimyasal maddelerin azaltılması ya da uzaklaştırılması anlamına geliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği deneyde bir cam kabın içine su koyulmuş ve kabın üzerine bir lastik yardımıyla sabitlenen filenin üzerine koronavirüsten daha kuvvetli bir virüsle kaplanmış N95 maske yerleştirilmiş. Mikrodalgaya 3 dakikalık zaman ayarı yapıldıktan sonraysa maskenin üzerinde virüs bulunmadığı gözlemlenmiş. Uzmanlar bu durumun su baharı sayesinde gerçekleştiğini ve şimdilik işe yaradığını iletse de maskelerin mümkün olduğunca tek kullanımlık olmaları gerektiği konusunda insanları uyarıyor.