Kadın maraton yüzücülerimizden Aysu Türkoğlu, maraton yüzücülük için dünyanın en zorlu boğazlarından biri olarak kabul edilen Cook Boğazı'nı geçti.

Ünlü denizci ve kâşif James Cook, 1769 yılında Yeni Zelanda'da bir boğaz keşfetti ve bu boğaza kendi adını verdi. En dar noktasında 22 kilometre genişliğe sahip olan bu boğaz, dünyanın en fırtınalı yerlerinden biri ve yüzerek geçiş yapmak için de çok büyük bir meydan okuma olarak görülüyor. Türk maraton yüzücü Aysu Türkoğlu ise bu boğazı yüzerek geçerek hepimize bu gururu yaşattı!

"Yedi Okyanus Mücadelesi"nin bir parçası

2008 yılında, dağcılıktaki "Dünyanın yedi zirvesi mücadelesi"nden esinlenilerek oluşturulmuş olan Yedi Okyanus Mücadelesi, dünyanın dört bir yanından yüzücüleri kendisine çekiyor. Bu büyük meydan okumada, yüzülerek geçişe uygun olan yedi zorlu boğaz yer alıyor. Aysu Türkoğlu da bu meydan okumanın Cook Boğazı ayağı için Yeni Zelanda'ya ulaştı.

Türkoğlu, Türkiye saati ile 09.00'da suya girdi ve 26 kilometrelik geçiş için kulaç atmaya başladı. Bölgeye yaklaşmakta olan fırtınadan dolayı denemesini erkenden gerçekleştirmeye başlayan yüzücü, bölgede akşam olduğu için üzerinde ışıklarla yüzdü.

İnanılmaz bir performans sergileyen Aysu Türkoğlu, Cook Boğazı geçini 7 saat 21 dakika 40 snaiyede geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Aysu Türkoğlu, 30 Temmuz 2022'de Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçerken, bunu başaran en genç Türk olmuştu. Geçen yılın Ağustos ayında da Türkoğlu, yaklaşık 34 kilometrelik Kuzey Kanalını yüzerek bunu başaran en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadın sporcu olmayı başarmıştı.

7 Okyanus mücadelesinde hangi etaplar var?

7 Okyanus mücadelesinde yer alan tüm etaplar ise şu şekilde:

Kuzey Kanalı : İrlanda-İskoçya arası - 34 Km

: İrlanda-İskoçya arası - 34 Km Cook Boğazı : Yeni Zelanda - 26 km

: Yeni Zelanda - 26 km Moloka'i Kanalı : Moloka'i ve O'ahu adaları arası - 44 Km

: Moloka'i ve O'ahu adaları arası - 44 Km İngiliz Kanalı : Fransa ve İngiltere arasında - 34 km

: Fransa ve İngiltere arasında - 34 km Catalina Kanalı : Santa Cataline Adaları ve Los Angeles arası - 32 km

: Santa Cataline Adaları ve Los Angeles arası - 32 km Tsugaru Boğazı : Japonya - 20 km

: Japonya - 20 km Cebelitarık Boğazı: İspanya ve Fas arası - 16 km

Şimdiye kadar bu meydan okumayı tamamlamış olan yalnızca 27 sporcu bulunuyor.