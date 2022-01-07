Yaklaşık iki yıldır pandemiden kaynaklı içinde bulunduğumuz koşullar sonucu evde geçirdiğimiz vakti arttı. Evde en çok yaptığımız aktivitelerden biri ise kesinlikle dizi/film izlemek oldu.

Dizi/film sektörü, kalabalık ortam içeren çalışma koşullarından kaynaklı pandemi döneminde bir süre sekteye uğrasa da,son 1 yıl dizi konusunda şanslı bir dönem geçirdi. Hem daha özgür hem de çalışma koşulları bakımından daha rahat olması sebebiyle, bu sene dijital platformlarda oldukça kaliteli yerli dizi yapımlarıyla karşılaştık.

İşte IMDb puanlarına göre tüm dijital platformalar arasından seçilerek sıralanmış geride bıraktığımız son 1 yılın en iyi dizileri...

Son 1 yılın en iyi yerli dizileri:

Olağan Şüpheliler | 5.2 | Exxen

| 5.2 | Exxen Şeref Bey | 5.2 | Exxen

| 5.2 | Exxen Hükümsüz | 7.0 | Exxen

| 7.0 | Exxen 50M² | 7.0 | Netflix

| 7.0 | Netflix Doğu | 7.3 | BluTv

| 7.3 | BluTv Fatma | 7.5 | Netflix

| 7.5 | Netflix Kulüp | 7.8 | Netflix

| 7.8 | Netflix Ayak İşleri | 7.9 | GAİN

7.9 | GAİN Yeşilçam | 7.9 | BluTv

| 7.9 | BluTv İlk ve Son | 8.1 | BluTv

| 8.1 | BluTv Gibi | 8.6 | Exxen

| 8.6 | Exxen Leyla ile Mecnun | 9.1 | Exxen

Üç kadın ve bir cinayet: Olağan Şüpheliler

Tür: Komedi, Dram, Gerilim

Oyuncular: Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray, Yasemin Kay Allen

Yönetmen: Yüksel Aksu

IMDb: 5.2

Feyza, Zuhal ve Nehir adındaki üç kadın, eşlerinin ortak olduğu otelin kuruluş yıldönümünün kutlamasında eşlerine sürpriz yaparlar. Ancak bu sürpriz sonucu kendilerini birdenbire türlü aksiyonların ve bir cinayetin ortasında bulurlar. Erkeklerin dünyasına olaylı şekilde girmek zorunda kalan bu üç kadının hali gittikçe çetrefilli bir hal alır. 'Dondurmam Gaymak', 'İftarlık Gazoz' gibi filmlerle tanıdığımız Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, Exxen platformundan izlenebilir.

Hayatı çıkmaza giren bir adamın hikayesi: Şeref Bey

Tür: Komedi

Oyuncular: Haluk Bilginer, Songül Öden

Yönetmen: Onur Ünlü

IMDb: 5.2

Absürd komedi türündeki başarısıyla bilinen Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken 'Şeref Bey' dizisi, hayatı çıkmaza giren bir adamın hikayesini konu ediniyor. Arnavutluk'tan Türkiye'ye göç eden ve en iyi aşçılar arasında gösterilen Şeref Bey, son derece inatçı ve disiplinli bir karaktere sahipken çıktığı yolda, beklenmedik olaylar ve belki de sürpriz bir aşkla karşılaşıyor. Şeref Bey'in hayatını düzene sokma çabasını anlatan dizi Exxen platformu üzerinden izlenebilir.

Kanayan yaramız olan kadın hikayeleri: Hükümsüz

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

IMDb: 7.0

Kadın cinayetleri ve kadınlara yapılan adaletsizlikler hala ülkemizin kanayan yarası ve bu yarayı daha görünür hale getirmeye çalışan bir dizi: Hükümsüz. Dizi, babasının hukuk bürosunda güçlü bir avukat olarak çalışan Esma'nın ve kırılgan ama inatçı bir avukat adayı olan Filiz'in hayatları bir cinayet yoluyla kesişir. İkisini de hayatı bundan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Güçlü kadın karakterler barındıran ve izlenmeyi kesinlikle hak eden dizi, Exxen üzerinden izlenebilir.

Bir terzi dükkanında geçen absürt komedi: 50M²

Tür: Komedi, Dram, Gerilim

Oyuncular: Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt

Yönetmen: Selçuk Aydemir

IMDb: 7.0

Leyla ve Mecnun'dan kalemine alışık olduğumuz Burak Aksak'ın senaristliğini yaptığı komedi dizisi 50M², gerçek kimliğini bilmeyen ve sahte kimliklerle yaşamaya alışmış bir tetikçi olan Gölge'nin hikayesine odaklanıyor. Uzun yıllardır babası bellediği Servet'in tetikçiliğini yapan Gölge, bir ihanete uğrar. Canını kurtarmak için kaçarken kendisini, bambaşka bir kimlikle, küçük bir mahalledeki 50 metrekarelik bir terzi dükkanında bulan Gölge için olaylar beklenmedik bir hal alır. Dizi, 8 bölümlük ilk sezonuyla Netflix üzerinden izlenebilir.

Otobiyografik stand-up komedi izlemek isteyenler için: Doğu

Tür: Komedi

Oyuncular: Doğu Demirkol, Ege Kökenli

Yönetmen: Emrah Aguş

IMDb: 7.3

Çevresi, Doğu'yu 7 yıldır eğitimini gördüğü mühendislikten mezun olmaya, ardından sigortalı bir işe başlamaya ve evlenmeye yönlendirmektedir. Ancak, oldukça sıradan bir hayatı olan Doğu'nun tek hayali komedyen olmaktır. Doğu, bu süreçte çevresine ve ailesine karşı çıkarak, hayatında pek de gülünecek bir şey olmamasına rağmen komedyen olma hayalini gerçekleştirmeye çalışır. Doğu Demirkol'un, kendi hayat hikayesinden esinlenerek yaratıcılığını yaptığı dizi, BluTv üzerinden izlenebilir.

Her cinayetin katili suçlu mudur?: Fatma

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel

Yönetmen: Özgür Önurme, Özer Feyzioğlu

IMDb: 7.5

Netflix üzerinden yayınlanan 'Fatma', hem Burcu Biricik'in oyunculuğu hem de konusu itibariyle 2021 en dikkat çeken yerli dizilerinden biri oldu. Dizinin baş karakteri Fatma, temizlik yaparak geçimini sağlamaya çalışırken bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in kaybolmasıyla sarsılır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini birdenbire cinayet işlemiş halde bulur ve hayatı bir kaosun içine çekilir.

Eski İstanbul'da bir gece kulübü hikayesi: Kulüp

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Asude Kalebek, Metin Akdülger, Fırat Tanış

Yönetmen: Zeynep Günay Tan, Seren Yüce

IMDb: 7.8

1950'lilerin İstanbul'unda geçen 'Kulüp', eski bir mahkum olan Matilda'nın, kendisinden bihaber olan kızı Raşel ile bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlamasını konu ediniyor. Çalışmaya başlamasıyla, çalışanlar için cehennem gibi olan kulübü yuvaya dönüştüren Matilda, bu süreçte kızı ile de yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Oyunculukları, dönemin oldukça iyi yansıtılması ve senaryosuyla bu yılın iyi yerli dizilerinden Kulüp, Netflix üzerinden izlenebilir.

Soluksuz izleyebileceğiniz bir GAİN dizisi: Ayak İşleri

Tür: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Güven Murat Akpınar

Yönetmen: Caner Özyurtlu

IMDb: 7.9

Ayak İşleri, birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip olan Evren ve Vedat'ın, zengin bir iş insanı olan patronları tarafından verilen görevde çalışmasını konu ediniyor. Görevine oldukça sadık ve disiplinli olan Vedat ile yaşça daha küçük olan Evren'in, patronlarının verdiği son görevle beraber ilişkileri absürd bir hal almaya başlar. Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu yapım GAİN üzerinden izlenebilir.

Sinema olmadan yaşayamam diyenlerin hikayesi: Yeşilçam

Tür: Dram, Tarihi, Romantik

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci

Yönetmen: Çağan Irmak

IMDb: 7.9

Yeşilçam, 1960'lar Türkiye'sinde altın çağını yaşayan Yeşilçam sinemasının perde arkasında yaşanan bir yapımcının ayakta kalma hikayesine odaklanıyor. ''Sinema olmadan yaşayamam'' diyen ve kendine oldukça güvenen yapımcı Semih Ateş, yapım şirketi Ateş Film'i rakibi Vehbi'ye kaptırır. Semih Ateş ise bundan sonra iki büyük amaç edinir: yeni kurduğu yapım şirketi Büyük Ateş'i kaybetmeden bol gişeli bir film yapmak ve unutamadığı eski eşini geri döndürmek. Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, BluTv üzerinden izlenebilir.

Bir ilişkinin olası tüm aşamalarına şahit olmak isteyenler için: İlk ve Son

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Özge Özpirinçci, Salih Bademci

Yönetmen: Cem Karcı

IMDb: 8.1

İlk ve Son, 20'li yaşlarında ilişkileri başlayan ve birbirlerine tutkuyla bağlı olan Deniz ve Barış çiftinin hikayesine odaklanıyor. Deniz ve Barış, çoğu ilişkide yaşanan ilk zamanların heyecanı, sıradanlaşma ve bitiş dönemlerini yaşarken bu süreç onları bambaşka bir hale sokar. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin uyumlu oyunculuklarıyla 2021'in öne çıkan yerli yapımlarından biri olan dizi, BluTv üzerinden izlenebilir.

'Vatkalı ceket' giyenlerin dizisi: Gibi

Tür: Komedi

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç

Yönetmen: Ömer Sinir

IMDb: 8.6

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbirleriyle didişmekte olmasına rağmen bir türlü de kopamayan iki yakın arkadaştır. Oldukça sıradan bir hayatları olmasına rağmen bir araya geldiklerinde her defasında tuhaf ve talihsiz olaylar içerisinde kalırlar. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleminden çıkma ustalıkla düşünülmüş espriler barındıran Gibi, 2021'in en sevilen ve güldüren dizilerinden biri oldu. 2. sezonu da 31 Aralık 2021'de çıkacak olan dizi, Exxen üzerinden izlenebilir.

7 yıllık aradan sonra 2021'de ekranlara geri döndü: Leyla ile Mecnun

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant

Yönetmen: Onur Ünlü

IMDb: 9.1

2011 yılında başlayıp 3 sezon süren ekran macerasından sonra final yapmasıyla çoğu sevenini üzen Leyla ile Mecnun dizisi, 2021 yılında, çoğu aynı devam eden kadrosu ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğiyle yeniden başladı. Mecnun kendi çölünde kaybolmuştur ve ancak 8 yıl sonra mahallesine döner. Döndüğünde ise çoğu şey değişmiştir; tanıdığı yüzler, çok sevdiği evi, mahalle,... ''Ben bu oyunu kurarım!'' diye yola çıkmaya karar veren Mecnun, eski mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Aksakallı dede, pullu ceketli İsmail Abi ve daima giydiği aşçı kostümüyle Erdal Bakkal gibi karakterlerle Türk televizyonlarında yapılmış belki de ilk absürt komedi türündeki dizi, Exxen üzerinden izlenebilir.