Bir Türk, OpenAI'a CEO'su olmak için başvuruda bulundu ve ilginç vaatlerde bulundu. Yapay zekâ devi, cesaretini tebrik ederken teklifi eğlenceli bir dill reddetti.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI, son yıllarda tüm dünyanın konuştuğu bir şirket hâline gelmeyi başarmıştı. Tabii ki bu kadar büyük ve çığır açıcı bir şirkette çalışmak isteyenlerin sayısı da bir hayli artmıştı. Şimdi ise OpenAI konusunda çok ilginç bir olay yaşandı.

Sondra isimli yapay zekâ girişiminin kurucusu Ömer Öztok isimli bir Türk genci, OpenAI’ın CEO’su olmak için şirkete e-posta gönderdi. LinkedIn üzerinden bu durumu paylaşan Öztok’a OpenAI’dan kısa sürede başvuruyu viral hale getiren yanıt geldi.

OpenAI, Öztok’u cesaretinden dolayı tebrik ederken taleplerini endişe verici bularak teklifi reddetti

Öztok’un CEO olmak için gönderdiği mesajda neler yazdığı belli değil ancak LinkedIn üzerinden “Şansımı bu kez çok daha büyük bir şey için denedim.” ifadeleriyle yaptığı paylaşımda OpenAI’ın ona cevabını görebiliyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi OpenAI, genç ismin teklifini reddediyor. Ancak mesajda bu kadar cesur olmasından dolayı onu tebrik ederken taleplerinin biraz fazla olduğunu da ekliyor.

OpenAI’ın yanıtına baktığımızda şirketin şakayla karışık bir dönüş yaptığını görüyoruz. Yapay zekâ devi, ilk olarak CEO olma hevesinin benzersiz olduğunu belirtse de başvuruda belirtilen bazı unsurların yönetim tarafında endişe yarattığını ifade ediyor.

Öztok, şirketin tüm üst düzey isimlerini içeren C-Suite seviyesindeki yöneticilerin hepsini ChatGPT ajanlarıyla değiştireceğini, yalnızca kendini bırakacağını belirtmiş. Ayrıca Meta’dan tüm yapay zekâ ekibini hayatları boyunca ChatGPT Plus’ı bedava kullanma teklifiyle transfer edeceğini, sadece ismi için Google’ı satın alacağını ve GPT-6’yı sadece kendi tweet’leriyle eğiteceği gibi şeyler söylemiş. Ayrıca şirketin %50’sini de talep etmiş. OpenAI da bunların korkunç ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirterek reddetmiş. En sonda ise cesaretini tebrik edip, şirketten %50 pay istemeyen daha geleneksel bir adayla ilerleyeceklerini belirterek eğlenceli bir şekilde yanıtını sonlandırmış.

Buradan hem Öztok’un CEO olma taleplerinin gerçekçi bir şekilde olmadığını, OpenAI’ın da bunu bozmayarak eğlenceli bir şekilde yanıt verdiğini görebiliyoruz. Bu ilginç olayın kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardığını belirtelim.