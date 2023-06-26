Henüz YouTube'da ün yapmayan Neon Harbor kanalı, 1973'te yayınlanan Türk yapımı "Üç Dev Adam" filminin hikâyesini anlattı.

Türk sineması ve çizgi roman uyarlamaları tarihinde günümüzde pek çok kişinin duymadığı bir yapım bulunuyor. 1973 yılında yayımlanan, Kaptan Amerika, El Santo ve Örümcek Adam’ı karşı karşıya getiren “Üç Dev Adam”.

Üç kahramanı İstanbul’a getiren ve hiçbir lisans hakkında sahip olmadan ekrana taşıyan film, geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. Film, 1 Kasım’da 50. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken yabancı bir YouTube kanalında filmin hikâyesi anlatıldı.

Üç Dev Adam’ın hikâyesini 'yabancıların' ağzından dinleyelim:

Civil War’ı önce biz düşünmüşüz:

Film, her ne kadar dönemin popüler karakterlerine yer verse de hikâyeleri çizgi romanla hiç bağdaşmıyor. Doğan Tamer tarafından yazılan senaryoda Örümcek Adam bir kötü karakter, El Santo ve Kaptan Amerika ise onu durdurmak isteyen iki kahraman olarak anlatılıyor.

Üstelik Kaptan Amerika, İkinci Dünya Savaşı döneminde bir denek olan asker değil, kostüm giymeye başlayan standart bir polis memuru. Tabii Neon Harbor’un videosunda burada ilginç bir detay da ortaya çıkıyor.

Kaptan Amerika’nın İkinci Dünya Savaşı döneminden asker olduğu çizgi romanları, 1975’e kadar Türkiye’ye gelmemişti. Bizim tanıdığımız Kaptan Amerika ise 1944’lerde yayınlanmaya başlayan film serisiydi.

Çizgi roman yapımcıları, Mister Scarlet adındaki 1940’ların efsane karakterini yeniden yazmış, ancak ilk etapta adını Kaptan Amerika olarak değiştirse de hikâyesini pek değiştirmemişti. Kaptan Amerika, aslında orta yaşlarda olan bir bölge savcısıydı.

Örümcek Adam’da ise tamamen yönetmen Fikret Uçak ve Doğan Tamer’in yaratıcılığı konuştu. İkili, Kaptan Amerika’nın karşısına geçmeye değer güçlü bir süper kahraman arıyorlardı. O zamanlar Örümcek Adam, Türkiye’de pek de bilinmiyordu. Uçak ve Tamer de bundan faydalanarak Örümcek Adam’ı tamamen farklı bir kimliğe bürüdü, kötü adam yaptı.

Film Türkiye’de başarılı olamadı, Tanzanya’ya satıldı:

Üç Dev Adam, Uçak ve Tamer’in çabalarına rağmen Türkiye’de pek başarı görmedi. Bu aşamada da yapımcı Hasan Tual devreye girdi, İtalya’daki film festivalinde yer kiraladı, burada tanıştığı bir dağıtımcıya filmi sattı.

Dağıtımcı, filmi Tanzanya’ya sattı. İlerleyen on yıllar boyunca dünyanın pek çok noktasında görücüye çıktı.

Bizim Örümcek Adam, Örümcek Evreni’nde de yer aldı:

14 Ocak 2015’te yayınlanan Örümcek Evreni çizgi romanının ikinci sayısında beklenmedik bir detaya da yer verildi. Kötü Örümcek Adam, çizgi romanda yer aldı. Yani kısa süreliğine de olsa Marvel evrenine katıldı.

Yukarıda gördüğümüz belgeselin ilginç yanı:

Belgeselin en dikkat çeken noktalarından biri, Neon Harbor'ın videoda yer verdiği görüntülerin tamamen yüksek çözünürlüklü olması. Bugün, filmin internetteki kopyalarının tamamı 360p çözünürlüğündeyken o dönem Türkiye'de HD çözünürlüğün bile olmadığını varsayarsak, yapay zekânın görüntülere el atmış olabileceğini düşünebiliriz.

Üç Dev Adam’ı izlemek isterseniz: