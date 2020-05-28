Türk Profesörden İlginç İnternet Bağımlılığı Çözümü

Koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız bu günlerde internet bağımlısı olmamak için öneride bulunan EGEBAM Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, "Çocuğun salgın süresince bir bilgisayarı olmasın ama anne babanın da bilgisayarı olmasın. Teknolojik aletler ortak kullanımda olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde internet kullanımının arttığını belirten Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, bağımlılıktan korunmak için evlerdeki bilgisayarların ortak kullanılmasını önerdi.

AA muhabirine açıklama yapan Yüncü, salgın sürecinde uzaktan eğitim ile evden çalışma uygulaması, sosyal görüşmelerin cep telefonu veya bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmesi, alışveriş ile oyun gibi nedenlerle internetten yararlanma süresinin artış gösterdiğini belirtti.

Yüncü, teknolojinin çocuklar ve gençler için hem "telafi edici" hem de "bağımlılık yapıcı" özelliğinin olduğunu vurgulayarak, "İnternetin bu dönemde koruyucu işlevi de oldu. Çocuklar okul sisteminden kopmadılar. Büyükleri ya da arkadaşları ile görüşebildiler. Ama bu süreç, kötü niyetli kullanımı da arttırdı." dedi.

Yüncü, karşı konulamayan aşırı internet kullanma isteği, internetten uzak kalındığında ortaya çıkan öfke, internet dışında geçirilen zamanın değersizleşmesi, iş ve aile hayatının bozulmasını "bağımlılık" olarak nitelendiriyor. İnternet kullanımı arttıkça bağımlılık gelişiminin yükselmesinin bilimsel çalışmalar ile ortaya konduğunu belirten Yüncü, Covid-19 dönemindeki olumlu ve olumsuz etkilerin de uzun vadedeki araştırmalarda ortaya konacağını ifade etti.

İnternet ve teknolojinin ilk defa Covid-19 döneminde birçok farklı amaç için kullanıldığına işaret eden Yüncü, "İlk datalar bugünlerdeki kullanımın sosyal bilişi olumsuz etkilemediği yönünde. Kriz sürecinde duruma adapte olmak zorundayız." dedi.

Ortak Bilgisayar Ve Aile Denetimi Önerisi

Yüncü, baskıcı olmayacak şekilde aile denetiminin gençlerin psikolojik dayanıklılığına olumlu etki yaptığını belirterek, Covid-19 sürecinde internet bağımlısı olmamak adına alınması gereken önlemler bulunduğunu ifade etti.

Evde bulunan bilgisayarın ortak kullanılabileceğini vurgulayan Yüncü, "Çocuğun salgın süresince bir bilgisayarı olmasın ama anne babanın da bilgisayarı olmasın. Teknolojik aletler ortak kullanımda olsun. Paylaşım olması doğal sınırlama sağlayacak ve dayanışmayı da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Zeki Yüncü, ev işlerinde sorumluluğu paylaşmak, ailece ortak etkinlik yapmak, sağlıklı uyku düzeni gibi alışkanlıkların da bağımlılıktan koruduğunu ayrıca belirtti.