Türk tasarımcı Emre Hüsmen, Mercedes-Benz R-Serisi'nden ilham alarak tasarladığı Mercedes-Benz EQR AMG konsept tasarımını paylaştı. Oldukça şık görünen araç, 1.200 beygirlik güç çıkışıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Mercedes-Benz R Serisi, Alman otomobil üreticisinin son yıllarda piyasaya sürülen en ilgi çekici modellerinden biri oldu. Seri, müşteriler arasında bu kadar popüler olmamasına rağmen Türk tasarımcı Emre Hüsmen'in Mercedes-Benz EQR AMG konsept tasarımına ilham kaynağı oldu.

Mercedes'in EQ markalı elektrikli araç yelpazesi her geçen gün genişliyor. Alman üretici, EQC de dahil olmak üzere crossover EQA ve EQS sedan gibi gelecek modeller üzerinde çalışsa da eksik olan bir şey var: EQ serisi Station Wagon bir araç. Emre Hüsmen tarafından ortaya çıkarılan bu yeni tasarım, tamamen elektrikli gelecek nesil bir Station Wagon aracın nasıl görünebileceğini bizlere gösteriyor.

Mercedes-Benz EQR AMG neler sunuyor?

Otomobilin ön tarafında ince LED farlarla çevrelenmiş kavisli ızgara yapısına sahip olan EQR AMG, ızgaranın tam ortasında yer alan devasa Mercedes amblemiyle oldukça şık bir görünüm kazanıyor. Kaputun eğimli bir camla buluştuğu araç, yan profilden çok daha çekici bir görünüm sunuyor.

Geniş tekerlekler, parlak jantlar ve içe bükülmüş kapılarla oldukça şık bir görünüm sunan araç, arkadan bakıldığındaysa LED stop lambaları ve büyük hava delikleri ve devasa difüzörüyle dikkat çekiyor.

Bağımsız tasarımcı Emre Hüsmen, aracı 1.200 beygirlik bir güç alabilecek bir hyper wagon olarak tasarladığını söylüyor. Genel boyutlar hakkında da bilgi veren Hüsmen, uzunluğun 5 metre, genişliğin 2 metre, jantların 24 inç ve yüksekliğin 1,4 metre olduğunu da belirtiyor.

Yazımızı noktalamadan önce bunun Emre Hüsmen tarafından yapılmış bağımsız bir tasarım çalışması olduğunu ve Mercedes-Benz tarafından desteklenmediğini belirtelim. Peki, siz bu fütüristtik tasarım çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.