Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un Güncel Abone Sayıları Açıklandı: Sıralama 20 Yıl Sonra İlk Kez Değişti!

BTK'nın yayımladığı üçüncü çeyrek pazar verilerine göre mevcut operatörlerin güncel abone sayıları açıklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayımladığı üçüncü çeyrek pazar verileri, mobil iletişim sektöründe yer alan operatörlerin güncel kullanım alanlarını ortaya çıkardı. Yıllardır pazarda ikinci sırada yer alan Vodafone, abone sayısı bakımından rakiplerinin gerisine düşerek Türkiye’nin en küçük mobil operatörü konumuna geriledi.

BTdunyasi.net'in aktardığı detaylara göre 30 Eylül itibarıyla Türkiye’deki toplam mobil abone sayısı 99,13 milyona yükseldi. Bu dönemde Turkcell liderliğini koruyarak 39,03 milyon aboneye ulaşırken, Türk Telekom %8’lik büyümeyle 30,81 milyon aboneye çıktı ve Vodafone’u geçerek ikinci sıraya yerleşti. Vodafone’nun abone sayısı ise yalnızca binde 2 artışla 29,3 milyonda kaldı.

Türk Telekom, Vodafone'u geçti

Yaklaşık 1,5 milyon abone farkıyla Vodafone’u geride bırakan Türk Telekom, böylece 20 yıl sonra dengeleri değiştirdi. Vodafone ise Türkiye pazarına girişinden bu yana ilk kez üçüncülüğe düşmüş oldu.

Tabii belirtelim, Vodafone’un kamuoyuyla paylaştığı abone sayıları ile BTK verileri arasındaki fark var. Bu farkın temel nedeni, makineler arası iletişim (M2M) abonelikleri olduğu söyleniyor. Vodafone Group, mali raporlarında M2M dışındaki abonelikleri açıklarken; BTK, operatörlerin bildirdiği toplam abonelik sayılarını esas alıyor. Öte yandan BTK’nın Turkcell ve Türk Telekom için açıkladığı rakamlar birebir örtüşüyor.