Mobil iletişim dünyasında yakın zamanda dikkat çeken bir değişim yaşanacak gibi görünüyor. Altyapı ve yayın hizmetleriyle bildiğimiz bir kamu kuruluşu, şimdi gözünü mobil pazara dikmiş durumda. Bu hamle ise sektördeki tüm dengeyi değiştirebilir.

Kaynak : https://www.forbes.com.tr/makale/turksat-2026-da-mobil-operator-olarak-hizmet-vermeye-hazirlaniyor

11 3 1 0 0