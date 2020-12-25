Türk Telekom’un Dijital Müzik Platformu Muud, 2020'nin En Çok Dinlenenlerini Açıkladı

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Türk Telekom Muud, 2020'nin en çok dinlenen şarkılarını, sanatçılarını ve albümlerini açıkladı. Tüm müzik platformlarında zirveye oynayan rap müzik, Muud'da kendine tam anlamıyla yer bulamamış gibi görünüyor.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılında en fazla dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri açıkladı. En çok dinlenen sanatçı, sürpriz bir şekilde Oğuzhan Koç olurken; en fazla dinlenen şarkı Billie Eilish’in Everything I Wanted şarkısı oldu.

Deezer ve Spotify gibi müzik platformları, 2020’de en çok dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri geçtiğimiz dönemde zaten açıklamıştı. Son açıklamalar ile birlikte Muud kullanıcılarının en çok dinlediklerini de öğrenmiş olduk. Diğer müzik platformlarına rap müzik damga vurmuş olsa da Muud kullanıcıları rap müziğin rüzgarına kapılmamış gibi görünüyor.

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Muud kullanıcıları tarafından en fazla dinlenen ve indirilen şarkı “Berkay - İki Hece” olurken;  en fazla dinlenen ve indirilen albüm “Gazapizm - HİZA” oldu. En fazla dinlenen yabancı şarkılar ise sırasıyla “Billie Eilish - everything i wanted”, “Regard - Ride It ve The Black Eyed Peas”, “J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)” oldu.

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen şarkılar

  1. Berkay - İki Hece
  2. Ebru Yaşar - Kalmam
  3. Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
  4. Zehra - Cennetten Çiçek
  5. Enes Batur - Dolunay
  6. Ece Mumay - Galaksi
  7. Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
  8. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)
  9. Oğuzhan Koç - Kendime Sardım
  10. Hande Ünsal - Daha İyi
  11. Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
  12. Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
  13. Ziynet Sali, Bilal Sonses - Yara
  14. Sura İskenderli - Dinle
  15. Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım
  16. Irmak Arıcı - Yağmurum Ol
  17. Aleyna Tilki - Yalan
  18. Emir Can İğrek - Nalan
  19. Burak King - Eyvallah (feat. Rozz Kalliope)
  20. Murat Boz - Can Kenarım

Türk Telekom Muud’da en çok indirilen şarkılar

  1. Berkay - İki Hece
  2. Emir Can İğrek - Nalan
  3. Ebru Yaşar - Kalmam
  4. Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
  5. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
  6. Hande Ünsal - Daha İyi
  7. Irmak Arıcı - Mevzum Derin
  8. Sura İskenderli - Bir Daha Yak
  9. Reynmen - Ela
  10. İlyas Yalçıntaş - Olur Olur
  11. Gazapizm - Unutulacak Dünler
  12. Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli - Mühür
  13. Ceza - Suspus
  14. Bilal Sonses, Derya Bedavacı - Sende Kaldı Yüreğim
  15. Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
  16. Zehra - Cennetten Çiçek
  17. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
  18. Ziynet Sali - Bana da Söyle
  19. Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün
  20. Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen albümler

  1. Gazapizm - HİZA
  2. Oğuzhan Koç - Ev
  3. Sibel Can - Hayat
  4. Murda, Ezhel - Made In Turkey
  5. Ersay Üner - Nokta
  6. Mabel Matiz - Maya
  7. Ceza - Suspus
  8. Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
  9. Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
  10. Ebru Gündeş - Âşık

Türk Telekom Muud’da en çok indirilen albümler

  1. Gazapizm - HİZA
  2. Merve Özbey - Devran
  3. Ceza - Suspus
  4. Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
  5. Oğuzhan Koç - Ev
  6. Ersay Üner - Nokta
  7. Ceza - Rapstar
  8. Ebru Gündeş - Âşık
  9. Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
  10. Sibel Can - Hayat

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen sanatçılar

  1. Oğuzhan Koç
  2. Berkay
  3. Zeynep Bastık
  4. Bilal Sonses
  5. Ziynet Sali
  6. Mustafa Ceceli
  7. Hande Ünsal
  8. Sezen Aksu
  9. Murat Boz
  10. Sibel Can
  11. Ebru Yaşar
  12. Hande Yener
  13. Göksel
  14. Enes Batur
  15. Müslüm Gürses
  16. Burak King
  17. Gazapizm
  18. Irmak Arıcı
  19. Zehra
  20. Ece Mumay 

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen yabancı şarkılar

  1. Billie Eilish - everything i wanted
  2. Regard - Ride It
  3. The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
  4. Arizona Zervas - ROXANNE
  5. NK - Elefante
  6. Y2K, bbno$- Lalala
  7. Lewis Capaldi - Someone You Loved
  8. SHAED, ZAYN - Trampoline
  9. SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
  10. Halsey - Graveyard
  11. The Weeknd - Blinding Lights
  12. INNA - Gimme Gimme
  13. Billie Eilish - bad guy
  14. Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
  15. Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM
  16. Harry Styles - Watermelon Sugar
  17. Doja Cat - Say So
  18. Ayo & Teo - Rolex
  19. Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee)
  20. Future, Drake - Life Is Good

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen çalma listeleri

  1. Herkes Bunları Dinliyor
  2. Yerli Yeniler
  3. Türkçe Pop
  4. Türkçe Rap
  5. Yabancı Pop
  6. Dillerden Düşmeyen Şarkılar
  7. Buralar Hep Akustik
  8. Ortamı Havalandıracak Liste
  9. Haftanın Muud’luluk Modu
  10. %100 Hijyenik Şarkılar
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