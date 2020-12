Türk Telekom Muud, 2020'nin en çok dinlenen şarkılarını, sanatçılarını ve albümlerini açıkladı. Tüm müzik platformlarında zirveye oynayan rap müzik, Muud'da kendine tam anlamıyla yer bulamamış gibi görünüyor.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılında en fazla dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri açıkladı. En çok dinlenen sanatçı, sürpriz bir şekilde Oğuzhan Koç olurken; en fazla dinlenen şarkı Billie Eilish’in Everything I Wanted şarkısı oldu.

Deezer ve Spotify gibi müzik platformları, 2020’de en çok dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri geçtiğimiz dönemde zaten açıklamıştı. Son açıklamalar ile birlikte Muud kullanıcılarının en çok dinlediklerini de öğrenmiş olduk. Diğer müzik platformlarına rap müzik damga vurmuş olsa da Muud kullanıcıları rap müziğin rüzgarına kapılmamış gibi görünüyor.

Muud kullanıcıları tarafından en fazla dinlenen ve indirilen şarkı “Berkay - İki Hece” olurken; en fazla dinlenen ve indirilen albüm “Gazapizm - HİZA” oldu. En fazla dinlenen yabancı şarkılar ise sırasıyla “Billie Eilish - everything i wanted”, “Regard - Ride It ve The Black Eyed Peas”, “J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)” oldu.

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen şarkılar

Berkay - İki Hece Ebru Yaşar - Kalmam Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu Zehra - Cennetten Çiçek Enes Batur - Dolunay Ece Mumay - Galaksi Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu) Oğuzhan Koç - Kendime Sardım Hande Ünsal - Daha İyi Didomido - Nimet (feat. Eglo G) Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez Ziynet Sali, Bilal Sonses - Yara Sura İskenderli - Dinle Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım Irmak Arıcı - Yağmurum Ol Aleyna Tilki - Yalan Emir Can İğrek - Nalan Burak King - Eyvallah (feat. Rozz Kalliope) Murat Boz - Can Kenarım

Türk Telekom Muud’da en çok indirilen şarkılar

Berkay - İki Hece Emir Can İğrek - Nalan Ebru Yaşar - Kalmam Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod Merve Özbey - Yaramızda Kalsın Hande Ünsal - Daha İyi Irmak Arıcı - Mevzum Derin Sura İskenderli - Bir Daha Yak Reynmen - Ela İlyas Yalçıntaş - Olur Olur Gazapizm - Unutulacak Dünler Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli - Mühür Ceza - Suspus Bilal Sonses, Derya Bedavacı - Sende Kaldı Yüreğim Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez Zehra - Cennetten Çiçek Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın Ziynet Sali - Bana da Söyle Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen albümler

Gazapizm - HİZA Oğuzhan Koç - Ev Sibel Can - Hayat Murda, Ezhel - Made In Turkey Ersay Üner - Nokta Mabel Matiz - Maya Ceza - Suspus Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 Ufuk Beydemir - Sevda Gibi Ebru Gündeş - Âşık

Türk Telekom Muud’da en çok indirilen albümler

Gazapizm - HİZA Merve Özbey - Devran Ceza - Suspus Ufuk Beydemir - Sevda Gibi Oğuzhan Koç - Ev Ersay Üner - Nokta Ceza - Rapstar Ebru Gündeş - Âşık Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1 Sibel Can - Hayat

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen sanatçılar

Oğuzhan Koç Berkay Zeynep Bastık Bilal Sonses Ziynet Sali Mustafa Ceceli Hande Ünsal Sezen Aksu Murat Boz Sibel Can Ebru Yaşar Hande Yener Göksel Enes Batur Müslüm Gürses Burak King Gazapizm Irmak Arıcı Zehra Ece Mumay

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen yabancı şarkılar

Billie Eilish - everything i wanted Regard - Ride It The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life) Arizona Zervas - ROXANNE NK - Elefante Y2K, bbno$- Lalala Lewis Capaldi - Someone You Loved SHAED, ZAYN - Trampoline SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix) Halsey - Graveyard The Weeknd - Blinding Lights INNA - Gimme Gimme Billie Eilish - bad guy Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM Harry Styles - Watermelon Sugar Doja Cat - Say So Ayo & Teo - Rolex Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee) Future, Drake - Life Is Good

Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen çalma listeleri