Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılında en fazla dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri açıkladı. En çok dinlenen sanatçı, sürpriz bir şekilde Oğuzhan Koç olurken; en fazla dinlenen şarkı Billie Eilish’in Everything I Wanted şarkısı oldu.
Deezer ve Spotify gibi müzik platformları, 2020’de en çok dinlenen şarkıları, sanatçıları ve albümleri geçtiğimiz dönemde zaten açıklamıştı. Son açıklamalar ile birlikte Muud kullanıcılarının en çok dinlediklerini de öğrenmiş olduk. Diğer müzik platformlarına rap müzik damga vurmuş olsa da Muud kullanıcıları rap müziğin rüzgarına kapılmamış gibi görünüyor.
Muud kullanıcıları tarafından en fazla dinlenen ve indirilen şarkı “Berkay - İki Hece” olurken; en fazla dinlenen ve indirilen albüm “Gazapizm - HİZA” oldu. En fazla dinlenen yabancı şarkılar ise sırasıyla “Billie Eilish - everything i wanted”, “Regard - Ride It ve The Black Eyed Peas”, “J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)” oldu.
Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen şarkılar
- Berkay - İki Hece
- Ebru Yaşar - Kalmam
- Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu
- Zehra - Cennetten Çiçek
- Enes Batur - Dolunay
- Ece Mumay - Galaksi
- Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
- Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyonu)
- Oğuzhan Koç - Kendime Sardım
- Hande Ünsal - Daha İyi
- Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
- Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
- Ziynet Sali, Bilal Sonses - Yara
- Sura İskenderli - Dinle
- Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım
- Irmak Arıcı - Yağmurum Ol
- Aleyna Tilki - Yalan
- Emir Can İğrek - Nalan
- Burak King - Eyvallah (feat. Rozz Kalliope)
- Murat Boz - Can Kenarım
Türk Telekom Muud’da en çok indirilen şarkılar
- Berkay - İki Hece
- Emir Can İğrek - Nalan
- Ebru Yaşar - Kalmam
- Mustafa Sandal, Zeynep Bastık - Mod
- Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
- Hande Ünsal - Daha İyi
- Irmak Arıcı - Mevzum Derin
- Sura İskenderli - Bir Daha Yak
- Reynmen - Ela
- İlyas Yalçıntaş - Olur Olur
- Gazapizm - Unutulacak Dünler
- Irmak Arıcı, Mustafa Ceceli - Mühür
- Ceza - Suspus
- Bilal Sonses, Derya Bedavacı - Sende Kaldı Yüreğim
- Bilal Sonses, Seda Tripkolic - Sonu Gelmez
- Zehra - Cennetten Çiçek
- Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
- Ziynet Sali - Bana da Söyle
- Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün
- Gülşen - Bir İhtimal Biliyorum
Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen albümler
- Gazapizm - HİZA
- Oğuzhan Koç - Ev
- Sibel Can - Hayat
- Murda, Ezhel - Made In Turkey
- Ersay Üner - Nokta
- Mabel Matiz - Maya
- Ceza - Suspus
- Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
- Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
- Ebru Gündeş - Âşık
Türk Telekom Muud’da en çok indirilen albümler
- Gazapizm - HİZA
- Merve Özbey - Devran
- Ceza - Suspus
- Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
- Oğuzhan Koç - Ev
- Ersay Üner - Nokta
- Ceza - Rapstar
- Ebru Gündeş - Âşık
- Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1
- Sibel Can - Hayat
Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen sanatçılar
- Oğuzhan Koç
- Berkay
- Zeynep Bastık
- Bilal Sonses
- Ziynet Sali
- Mustafa Ceceli
- Hande Ünsal
- Sezen Aksu
- Murat Boz
- Sibel Can
- Ebru Yaşar
- Hande Yener
- Göksel
- Enes Batur
- Müslüm Gürses
- Burak King
- Gazapizm
- Irmak Arıcı
- Zehra
- Ece Mumay
Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen yabancı şarkılar
- Billie Eilish - everything i wanted
- Regard - Ride It
- The Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
- Arizona Zervas - ROXANNE
- NK - Elefante
- Y2K, bbno$- Lalala
- Lewis Capaldi - Someone You Loved
- SHAED, ZAYN - Trampoline
- SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)
- Halsey - Graveyard
- The Weeknd - Blinding Lights
- INNA - Gimme Gimme
- Billie Eilish - bad guy
- Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control
- Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM
- Harry Styles - Watermelon Sugar
- Doja Cat - Say So
- Ayo & Teo - Rolex
- Surf Mesa - ily (i love you baby) (feat. Emilee)
- Future, Drake - Life Is Good
Türk Telekom Muud’da en çok dinlenen çalma listeleri
- Herkes Bunları Dinliyor
- Yerli Yeniler
- Türkçe Pop
- Türkçe Rap
- Yabancı Pop
- Dillerden Düşmeyen Şarkılar
- Buralar Hep Akustik
- Ortamı Havalandıracak Liste
- Haftanın Muud’luluk Modu
- %100 Hijyenik Şarkılar