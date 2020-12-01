Dijital servisler, 2020'de hayatımızda daha önemli bir yer kazandı. Hem sosyal hem de ekonomik ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını bu servislerle gidermeye çalıştık. Müzik dinlemek için belki de Spotify'ın dünya çapındaki 320 milyon kullanıcısından birisi olduk.
2020 özetini yayınlayan Spotify, böylece pandemi etkisi ile geçip giden bir koca 2020'nin en çok dinlenen şarkı, sanatçı, müzik türü ve podcastleri listelerini çıkardı.
Spotify 2020 Özeti Global Top listeleri:
Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar - 2020:
Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar - 2020:
Dünya genelinde en çok dinlenen albümler - 2020:
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- After Hours, The Weeknd
- Hollywood’s Bleeding, Post Malone
- Fine Line, Harry Styles
- Future Nostalgia, Dua Lipa
Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar - 2020:
- “Blinding Lights”, The Weeknd
- “Dance Monkey”, Tones and I
- “The Box”, Roddy Ricch
- “Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
- “Don’t Start Now”, Dua Lipa
Dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları:
Dünya genelinde en çok dinlenen podcast türleri:
Spotify 2020 Özeti Yılın Türkiye TOP listeleri:
Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar:
- Ezhel
- Sezen Aksu
- Murda
- Sagopa Kajmer
- Patron
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Zeynep Bastık
- Emir Can İğrek
- Gazapizm
- Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Billie Eilish
- Sertab Erener
- Sena Şener
- Göksel
- Tuğçe Kandemir
- Dua Lipa
- Sıla
- Lana Del Rey
Türkiye'de en çok dinlenen müzik grupları:
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Duman
- Pinhani
- Adamlar
- Mor ve ötesi
- maNga
- Perdenin Ardındakiler
- İkiye On Kala
- BTS
Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:
- Made In Turkey - Murda, Ezhel
- HİZA - Gazapizm
- Lights Out - Ufo361
- DOĞA - Murda
- Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dünya Günlükleri - Adamlar
- Müptezhel - Ezhel
- ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
- Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish