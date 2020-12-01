Spotify, Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenenleri Açıkladı

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Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, 2020 boyunca tüm dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları açıkladı. Ülkemizde sanatçılar arasında zirve peş peşe üçüncü kez Ezhel'e ait oldu.

Dijital servisler, 2020'de hayatımızda daha önemli bir yer kazandı. Hem sosyal hem de ekonomik ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını bu servislerle gidermeye çalıştık. Müzik dinlemek için belki de Spotify'ın dünya çapındaki 320 milyon kullanıcısından birisi olduk.

2020 özetini yayınlayan Spotify, böylece pandemi etkisi ile geçip giden bir koca 2020'nin en çok dinlenen şarkı, sanatçı, müzik türü ve podcastleri listelerini çıkardı.

Spotify 2020 Özeti Global Top listeleri:

Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar - 2020:

bad bunny

  1. Bad Bunny
  2. Drake
  3. J Balvin
  4. Juice WRLD
  5. The Weeknd

Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar - 2020:

billie ellish

  1. Billie Eilish
  2. Taylor Swift
  3. Ariana Grande
  4. Dua Lipa
  5. Halsey

Dünya genelinde en çok dinlenen albümler - 2020:

  1. YHLQMDLG, Bad Bunny
  2. After Hours, The Weeknd
  3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone
  4. Fine Line, Harry Styles
  5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar - 2020:

  1. Blinding Lights”, The Weeknd
  2. Dance Monkey”, Tones and I
  3. The Box”, Roddy Ricch
  4. Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
  5. Don’t Start Now”, Dua Lipa

Dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları:

  1. The Joe Rogan Experience
  2. TED Talks Daily
  3. The Daily
  4. The Michelle Obama Podcast
  5. Call Her Daddy

Dünya genelinde en çok dinlenen podcast türleri:

  1. Toplum ve Kültür
  2. Komedi
  3. Hayat Tarzı ve Sağlık
  4. Sanat ve Eğlence
  5. Eğitimsel

Spotify 2020 Özeti Yılın Türkiye TOP listeleri:

Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar:

ezhel

  1. Ezhel
  2. Sezen Aksu
  3. Murda
  4. Sagopa Kajmer
  5. Patron
  6. Yüzyüzeyken Konuşuruz
  7. Zeynep Bastık
  8. Emir Can İğrek
  9. Gazapizm
  10. Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

sezen aksu

  1. Sezen Aksu
  2. Zeynep Bastık
  3. Billie Eilish
  4. Sertab Erener
  5. Sena Şener
  6. Göksel
  7. Tuğçe Kandemir
  8. Dua Lipa
  9. Sıla
  10. Lana Del Rey

Türkiye'de en çok dinlenen müzik grupları:

  1. Yüzyüzeyken Konuşuruz
  2. Dolu Kadehi Ters Tut
  3. Duman
  4. Pinhani
  5. Adamlar
  6. Mor ve ötesi
  7. maNga
  8. Perdenin Ardındakiler
  9. İkiye On Kala
  10. BTS

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

  1. Made In Turkey - Murda, Ezhel
  2. HİZA - Gazapizm
  3. Lights Out - Ufo361
  4. DOĞA - Murda
  5. Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
  6. Dünya Günlükleri - Adamlar
  7. Müptezhel - Ezhel
  8. ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
  9. Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
  10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
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