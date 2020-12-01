Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, 2020 boyunca tüm dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları açıkladı. Ülkemizde sanatçılar arasında zirve peş peşe üçüncü kez Ezhel'e ait oldu.

Dijital servisler, 2020'de hayatımızda daha önemli bir yer kazandı. Hem sosyal hem de ekonomik ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını bu servislerle gidermeye çalıştık. Müzik dinlemek için belki de Spotify'ın dünya çapındaki 320 milyon kullanıcısından birisi olduk.

2020 özetini yayınlayan Spotify, böylece pandemi etkisi ile geçip giden bir koca 2020'nin en çok dinlenen şarkı, sanatçı, müzik türü ve podcastleri listelerini çıkardı.

Spotify 2020 Özeti Global Top listeleri:

Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar - 2020:

Dünya genelinde en çok dinlenen kadın sanatçılar - 2020:

Dünya genelinde en çok dinlenen albümler - 2020:

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar - 2020:

Dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınları:

Dünya genelinde en çok dinlenen podcast türleri:

Spotify 2020 Özeti Yılın Türkiye TOP listeleri:

Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar:

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Türkiye'de en çok dinlenen müzik grupları:

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri: