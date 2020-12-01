Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alan Deezer, dünya çapında ve Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen müziklerini ortaya çıkardı. Üstelik müzik servisi, DeezerYılım ile kullanıcılara mobil uygulama üzerinden kendi yıllık özetlerini görme ve “Müzikal Hayvan İkizi” ile geçtiğimiz bir yıllık müzik dinleme alışkanlığına göre kullanıcıların hangi hayvanın “ikizi” olduğunu ortaya çıkardı.
Deezer, “Müzikal Hayvan İkizi”ni oluştururken kullanıcıların müzik alışkanlıklarındaki ortalama BPM’i (dakika başına vuruş) eş kalp atış ritmine sahip hayvanlarla eşleştirdi. Bu nedenle ortalama 131-132 BPM’e müzik dinleyen kullanıcılar kedi, 140-149 BPM müzik dinleyen kullanıcılar zürafa, 127-128 BMP müzik dinleyen kullanıcılar köpekler ile eşleştirildi. Ayrıca tüm dünyadaki kullanıcılar analiz edildiğinde de en fazla kedi, zürafa ve köpek hayvan ikizine sahip kullanıcının bulunduğu belirlendi.
Deezer: Türkiye'de müzik dinleme oranı yüzde 37 arttı
COVID-19 pandemisi ve “evde kal” kampanyalarının tüm dünya gibi Türkiye’de de müzik dinleme alışkanlıklarını etkilediğini ifade eden Deezer MENAT İçerik Yöneticisi Mark Abou Jaoude, Türkiye’nin 2020 Deezer Yılı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’de bu yıl en çok dinlenen parçaların iyimser, ancak yine de özlemle dolu olması şaşırtıcı değil. Ayrıca dinleyicilerin ilham, kişisel gelişim ve eğlence için podcast'lere yöneldiğini de gördük. Türkiye’ de ise 2020 yılında kullanıcı başına Deezer dinleme sayısı yüzde 21, dinleme süresi ise yüzde 35 arttı. Toplam dinleme sayısında ise yüzde 37,5 artış gördük. Uygulama üzerinden sosyal kanallarda paylaşma ise yüzde 167 oranında arttı.”
Deezer’a göre 2020’de Türkiye’de en çok dinlenenler
2020’de en çok dinlenen 10 sanatçı
- Ezhel
- Murda
- Sagopa Kajmer
- Reynmen
- Bilal Sonses
- Gazapizm
- Ben Fero
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Müslüm Gürses
2020’de en çok dinlenen 10 albüm
- HİZA - Gazapizm
- ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
- Sarkastik - Sagopa Kajmer
- Korkularım - Sura İskenderli
- Müptezhel - Ezhel
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eillish
- DOĞA - Murda
- Kehanet - Buray
- Dosta Düşmana Karşı - Ahmet Kaya
- Şehr-i Hüzün - Manga
2020’de en çok dinlenen 10 şarkı
- Unutulacak Dünler - Gazapizm
- Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda/Ezhel
- AYA - Murd, Ezhel
- Leila - Reynmen
- EH BABA - Murda
- Dolunay - Enes Batur
- Galaksi - Ece Mumay
- Nimet - Didomido, Eglo G
- Dance Monkey - Tone and I
- Felaket - Ezhel
2020’de en çok dinlenen 3 podcast
- Merdiven Altı Terapi
- Kendine İyi Davran
- Nasıl Olunur
Deezer’a göre 2020’de Dünya’da en çok dinlenenler
En iyi 10 sanatçı
- J Balvin
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Dua Lipa
- Billie Eilish
- Lady Gaga
- Anitta
- Eminem
- Ed Sheeran
- Ariana Grande
En iyi 10 kadın sanatçı
- Dua Lipa
- Billie Eilish
- Lady Gaga
- Anitta
- Ariana Grande
- Rihanna
- Sia
- Beyoncé
- Nicki Minaj
- Karol G
En iyi 10 erkek sanatçı
- J Balvin
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Eminem
- Ed Sheeran
- Queen
- Ozuna
- Justin Bieber
- Daddy Yankee
- Drake
En çok dinlenen 10 şarkı
- Dance Monkey - Tones and I
- Blinding Lights - The Weeknd
- Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN
- Don’t Start Now - Dua Lipa
- Tusa - Karol G, Nicki Minaj
- Ride It - Regard
- The Box - Roddy Ricch
- bad guy - Billie Eilish
- RITMO (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas, J Balvin
- Say So - Doja Cat
En çok dinlenen 10 albüm
- After Hours - The Weeknd
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?- Billie Eilish
- The Kids Are Coming - Tones and I
- Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke
- Please Excuse Me For Being Antisocial - Roddy Ricch
- Hot Pink - Doja Cat
- Fine Line - Harry Styles
- Future Nostalgia - Dua Lipa
- Chromatica - Lady Gaga
- Music To Be Murdered By - Eminem
Trend belirleyen sanatçılar
- The Weeknd
- J Balvin
- Os Barões Da Pisadinha
- Lady Gaga
- Justin Bieber
- Ninho
- Henrique & Juliano
- Zé Neto & Cristiano
- Marília Mendonça
- Maes
En çok hayrana sahip sanatçılar
- Eminem
- BTS
- Beyoncé
- Queen
- The Beatles
- David Guetta
- Maroon 5
- AC/DC
- Shakira
- Justin Bieber