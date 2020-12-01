Deezer, 2020 yılında Türkiye ve dünya çapındaki kullanıcılarının en fazla dinlediği şarkıları ve sanatçıları açıkladı. Ayrıca Deezer'a göre Türkiye'de müzik dinleme oranı, 2020'de yüzde 37 artmış durumda.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alan Deezer, dünya çapında ve Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen müziklerini ortaya çıkardı. Üstelik müzik servisi, DeezerYılım ile kullanıcılara mobil uygulama üzerinden kendi yıllık özetlerini görme ve “Müzikal Hayvan İkizi” ile geçtiğimiz bir yıllık müzik dinleme alışkanlığına göre kullanıcıların hangi hayvanın “ikizi” olduğunu ortaya çıkardı.

Deezer, “Müzikal Hayvan İkizi”ni oluştururken kullanıcıların müzik alışkanlıklarındaki ortalama BPM’i (dakika başına vuruş) eş kalp atış ritmine sahip hayvanlarla eşleştirdi. Bu nedenle ortalama 131-132 BPM’e müzik dinleyen kullanıcılar kedi, 140-149 BPM müzik dinleyen kullanıcılar zürafa, 127-128 BMP müzik dinleyen kullanıcılar köpekler ile eşleştirildi. Ayrıca tüm dünyadaki kullanıcılar analiz edildiğinde de en fazla kedi, zürafa ve köpek hayvan ikizine sahip kullanıcının bulunduğu belirlendi.

Deezer: Türkiye'de müzik dinleme oranı yüzde 37 arttı

COVID-19 pandemisi ve “evde kal” kampanyalarının tüm dünya gibi Türkiye’de de müzik dinleme alışkanlıklarını etkilediğini ifade eden Deezer MENAT İçerik Yöneticisi Mark Abou Jaoude, Türkiye’nin 2020 Deezer Yılı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de bu yıl en çok dinlenen parçaların iyimser, ancak yine de özlemle dolu olması şaşırtıcı değil. Ayrıca dinleyicilerin ilham, kişisel gelişim ve eğlence için podcast'lere yöneldiğini de gördük. Türkiye’ de ise 2020 yılında kullanıcı başına Deezer dinleme sayısı yüzde 21, dinleme süresi ise yüzde 35 arttı. Toplam dinleme sayısında ise yüzde 37,5 artış gördük. Uygulama üzerinden sosyal kanallarda paylaşma ise yüzde 167 oranında arttı.”

Deezer’a göre 2020’de Türkiye’de en çok dinlenenler

2020’de en çok dinlenen 10 sanatçı

Ezhel Murda Sagopa Kajmer Reynmen Bilal Sonses Gazapizm Ben Fero Sezen Aksu Zeynep Bastık Müslüm Gürses

2020’de en çok dinlenen 10 albüm

HİZA - Gazapizm ORMAN KANUNLARI - Ben Fero Sarkastik - Sagopa Kajmer Korkularım - Sura İskenderli Müptezhel - Ezhel WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eillish DOĞA - Murda Kehanet - Buray Dosta Düşmana Karşı - Ahmet Kaya Şehr-i Hüzün - Manga

2020’de en çok dinlenen 10 şarkı

Unutulacak Dünler - Gazapizm Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda/Ezhel AYA - Murd, Ezhel Leila - Reynmen EH BABA - Murda Dolunay - Enes Batur Galaksi - Ece Mumay Nimet - Didomido, Eglo G Dance Monkey - Tone and I Felaket - Ezhel

2020’de en çok dinlenen 3 podcast

Merdiven Altı Terapi Kendine İyi Davran Nasıl Olunur

Deezer’a göre 2020’de Dünya’da en çok dinlenenler

En iyi 10 sanatçı

J Balvin The Weeknd Bad Bunny Dua Lipa Billie Eilish Lady Gaga Anitta Eminem Ed Sheeran Ariana Grande

En iyi 10 kadın sanatçı

Dua Lipa Billie Eilish Lady Gaga Anitta Ariana Grande Rihanna Sia Beyoncé Nicki Minaj Karol G

En iyi 10 erkek sanatçı

J Balvin The Weeknd Bad Bunny Eminem Ed Sheeran Queen Ozuna Justin Bieber Daddy Yankee Drake

En çok dinlenen 10 şarkı

Dance Monkey - Tones and I Blinding Lights - The Weeknd Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN Don’t Start Now - Dua Lipa Tusa - Karol G, Nicki Minaj Ride It - Regard The Box - Roddy Ricch bad guy - Billie Eilish RITMO (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas, J Balvin Say So - Doja Cat

En çok dinlenen 10 albüm

After Hours - The Weeknd WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?- Billie Eilish The Kids Are Coming - Tones and I Shoot For The Stars Aim For The Moon - Pop Smoke Please Excuse Me For Being Antisocial - Roddy Ricch Hot Pink - Doja Cat Fine Line - Harry Styles Future Nostalgia - Dua Lipa Chromatica - Lady Gaga Music To Be Murdered By - Eminem

Trend belirleyen sanatçılar

The Weeknd J Balvin Os Barões Da Pisadinha Lady Gaga Justin Bieber Ninho Henrique & Juliano Zé Neto & Cristiano Marília Mendonça Maes

En çok hayrana sahip sanatçılar