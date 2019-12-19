Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone abonelerinin bedava internet kazanmak için başvurabileceği birçok yol mevcut. Peki hangi operatör, hangi uygulama ve kampanyalarla ne kadar internet veriyor, bunları kazanmamız için ne yapmamız gerek?

Mobil internet kullanımınız artıyor, faturalar ya da abonelik paketleriniz pahalı geliyorsa bedava internet veren uygulamalar imdadınıza yetişebilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un kullanıcılarına ücretsiz internet paketleri sunduğu pek çok uygulama ve kampanyası mevcut.

Söz konusu bedava internet uygulamaları her geçen dönemde değişim gösteriyor. En güncel bilgilere ise bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Şimdi de lafı daha fazla uzatmadan bedava internet veren uygulamalara yakından bakalım.

Bedava internet veren uygulamalar:

Turkcell bedava internet uygulamaları

Vodafone bedava internet uygulamaları

Türk Telekom bedava internet uygulamaları

Türk Telekom bedava internet kampanyaları:

Selfy Gece:

Türk Telekom aboneleri, Selfy servisinin gece uygulamasıyla günün belirli saatleri arasında interneti sınırsız kullanabiliyorlar. Bunun için faturasız hat sahibi olmak ve tek seferde 30 TL veya üzeri bakiye yüklemesi yapmak gerekiyor. Eğer bu şartları karşılıyorsanız, “gece” yazarak 4545’e mesaj gönderebilirsiniz. İnternet kullanımlarınız akşam 21.00 ile sabah 9.00 arası ücretsiz olacak.

Türk Telekom site ya da uygulaması ile TL yükleme:

Faturasız hatta sahipseniz TL yüklemenizi Türk Telekom internet sitesi yada mobil uygulaması üzerinden yaparak ücretsiz internet kazanabilirsiniz. 30 TL alt yüklemelerde günlük 1 GB, 30 TL üzeri yüklemelerde ise haftalık 1 GB hediye ediliyor. Katılım için 1 GB KAZAN yazıp 5555’e mesaj atmanız gerek.

Yeni Türk Telekom abonelerine:

Türk Telekom ailesine yeni katılacak abonelerde eğer herhangi bir Türk Telekom merkezine giderlerse bayilerin kendisine özgün olan internet kampanyalarından faydalanabilirler. Ticari işletme hakkı bayilere ait olduğu için hediye internet miktarlarını net şekilde vermek zor. Hat değiştirmeyi düşünüyorsanız, aklınızda bulunsun.

Vodafone bedava internet kampanyaları:

Arkadaşını getirene 15 GB internet:

Eğer Vodafone abonesiyseniz ve başka operatör kullanan arkadaşınız varsa, kendisini Vodafone’a geçmeye ikna ederek 15 GB internet kazanabilirsiniz. Kazandığınız interneti 3 ay boyunca kullanabilirsiniz. Bunun için Yanımda uygulaması içinden Hikayeler bölümünü ziyaret edip arkadaşınıza davetiye göndermeniz, arkadaşınızın o davetiye üzerinden Vodafone’a geçiş yapması şart.

İnternet Avcıları (26 yaş altı):

26 yaş altı Vodafone Freezone kullanıcıları, Google Play Store ya da App Store’dan İnternet Avcıları oyununu indirebilirler. Pokemon Go benzeri bir yapıda olan oyun size bit adındaki robotları yakalamanız için fırsat veriyor, yakaladığınız robotlarla mağaza bölümünden dilediğiniz internet paketini ücretsiz olarak satın alabiliyorsunuz.

Vodafone TL yükleme:

Vodafone kullanıcıları, faturasız hatlarına 50 TL veya üzerinde bakiye yüklemesi yaptıklarında 2 GB internet hediye alıyorlar. Hediye internetin geçerlilik süresi ise 1 ay.

Turkcell bedava internet uygulamaları:

Dijital Operatör, Salla Kazan:

Turkcell kullanıcılarının Android ve iOS telefonlarına yükleyebilecekleri Dijital Operatör uygulamasında Salla Kazan bölümüne girerek internet kazanabilirler. Salla Kazan kampanyası, her Turkcell abonesi için haftada bir kez kullanıma açılıyor.

Turkcell Yaani kampanyası:

Yaani arama motorunu kullanan Turkcell aboneleri, 10 gün içinde 20 Yaani araması yaparak bedava 1 GB internet kazanabilirler. Kazanılan internet paketleri ise uzun süre boyunca kullanılabiliyor.

Turkcell GNÇ (26 yaş altı):

Turkcell’in genç aboneleri için Android ve iOS için sunduğu GNÇ uygulaması da bedava internet alabileceğiniz bir uygulama. 26 yaş altındaki Turkcell aboneleri GNÇ uygulamasını indirip kurduktan sonra ÇATLAT bölümüne giriş yaparak haftada 2 gün bedava internet kazanma şansı yakalıyor.

Turkcell Toplantıdayım (Ücretli hizmet ile):

Turkcell’in tüm abonelerine sunduğu Toplantıdayım hizmeti, faturaya ek ayda 7 TL’ye satın alınabiliyor. Hizmet dijital takviminize entegre oluyor ve siz toplantıdayken sevdikleriniz, toplantıda olduğunuz bilgisini otomatik olarak alabiliyorlar. Bu hizmeti satın alan her aboneye haftalık 1 GB internet hediye ediliyor.

Lifecell İlk Hattım:

Turkcell’in internet odaklı mobil servisi Lifecell ile ilk defa hat sahibi olan gençler, Dergilik uygulamasından 3 adet çocuk dergisi indirince aylık 1 GB internet kazanıyorlar. Kampanyaya katılım için kullanıcının ilk hattının Lifecell’e olması, İlk Hattım kampanyasına abone olması gerekiyor.

Goller Cepte:

Futbolsevet Turkcell kullanıcıları ise haftalık Goller Cepte uygulamasını indirip bedava internet kazanabilirler. Bunun için uygulama içerisinden Her Gol 100 MB bölümüne gitmeleri, haftanıne en çok gol olacak maçını tahmin etmeleri gerekiyor. Ödül olarak maçta atılan gol sayısının 100 katı kadar MB sınırında ücretsiz internet kazanabiliyorlar. Maçta gol olmazsa minimum 100 MB hediye internet hatlarına tanımlanıyor.