Türk Yapımı VR Oyun: Buried Alive: The Annihilation VR

Bağımsız Türk geliştiriciler, ülkemizin ilk VR oyununu geliştirdiler. Buried Alive: The Annihilation VR olarak isimlendirilen bu oyun, nişancı, hayatta kalma, açık dünya ve bulmaca türünü birleştiriyor. Türk yapımı VR oyun, 19 Ocak'ta piyasaya sürülecek.

Video oyun sektöründe ses getirmeye çalışan Türk geliştiriciler, neredeyse her gün yeni bir proje ile karşımıza çıkıyorlar. Bunlardan projelerden en yenisi ise Buried Alive: The Annihilation VR oldu. Türkiye'nin ilk VR oyunu olma unvanına sahip olan oyun, VR oyun tutkunlarını mest edecek bir nişancı deneyimi sunuyor. Kendilerine "The Two Ravens" ismini veren iki geliştirici tarafından geliştirilmekte olan oyun, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek.

Buried Alive: The Annihilation VR, aslında tam olarak bir nişancı oyunu değil. Açık dünya, hayatta kalma ve bulmaca türünü birleştiren oyun, VR oyun tutkunlarına farklı bir deneyim sunuyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre oyuncular, bu oyunda kendi sonlarına ulaşabiliyor ya da maksimum hayatta kalma sürelerini test edebiliyorlar. Ancak bu oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızda kullanabileceğiniz sanal gerçeklik ekipmanlarına sahip olmanız gerekiyor.

Üst düzey grafiklerle VR oyun deneyimi

Buried Alive: The Annihilation VR'ın hikayesi de ilgi çekici. Bu oyunda, Cehennem'e giden insanlara işkence ederken insanların bu duruma nasıl düştüğünü merak etmeye başlayan Şeytan, Dünya'ya gelerek kendisi için bazı kurbanlar seçiyor. Seçtiği kurbanlara da sahip olduğu karanlık güçlerden veren Şeytan, gezegenimizin olağan akışını alt üst ediyor. İşte bu oyunda, Şeytan'ın güçlerine sahip olan bir kurbanı canlandırıyoruz.

Oyunun VR özellikli olması, güçlü bir bilgisayara sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. Geliştirici ekip, 7. nesil Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartı, 12 GB RAM ve 10 GB kullanılabilir alan tavsiyelerinde bulunuyor. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi en az bu özelliklere sahip bir bilgisayara sahip olsanız da sanal gerçeklik ekipmanlarınız yoksa, bu oyunu oynayamıyorsunuz.

Buried Alive: The Annihilation VR, şu an için piyasaya sürülmedi. Ancak geliştirici ekip, artık gün sayıyor. Bunun nedeni ise oyunun planlanan çıkış tarihinin 19 Ocak olarak belirlenmiş olması. Yani Türkiye, birkaç gün sonra ilk yerli VR oyunu ile tanışma imkanı yakalamış olacak. Ancak kaçımızın evinde sanal gerçeklik ekipmanı olduğu konusu tartışmaya açık bir mesele.

Geliştirici ekip, VR oyun için 15 euro gibi bir değer biçiyor. Ancak bu fiyat Türkiye için geçerli değil. Koşulların farkında olan The Two Ravens ekibi, bu oyunun Türkiye'deki oyunculara 45 TL karşılığında sunulacağını ifade ediyor. Eğer sizler de bu oyunla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve şimdiden istek listenize eklemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyla oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.