Zula'ya Mardin Temalı Yepyeni Bir Harita Eklendi

Zula'ya Mardin temalı yeni bir harita eklendi. 17 Ocak'a kadar en az 30 seviye olan tüm oyuncular tarafından test edilebilecek bu harita, Mardin'in ikonik lokasyonlarını oyuna getiriyor. Ekip bu haritayı, 17 Ocak tarihine kadar yapılacak testten sonra oyuna ekleyecek.

Ardında Türk geliştiricilerin olduğu yerli MMOFPS oyunu Zula'ya yepyeni bir harita eklenecek. Bu haritayla birlikte oyuncular, ülkemizin ikonik şehirlerinden bir tanesi olan Mardin'e ufak bir yolculuk yapacaklar. Oldukça detaylı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen ekip, Zula'nın Mardin haritası ile gerçekçiliğin sınırlarını zorladığını ifade ediyor.

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamalara göre Zula'ya eklenen Mardin haritası, şu an için test aşamasında. 30 seviye ve üzerinde olan her oyuncunun deneyimleyebileceği bu harita, Mardin'in renkli şemsiyelerini, künefecilerini, Kent Müzesi'ni ve kentin genel dokusunu tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor. Ekip, oyunculardan gelecek geri bildirimler doğrultusunda çalışmaları tamamlayıp, haritanın en son halini tüm oyunculara sunacaklarını ifade ediyor.

Zula'nın Mardin haritası, işte böyle sahnelere ev sahipliği yapacak

Zula geliştiricileri, oyuncuların geri bildirimlerine önem veriyor. Bu bağlamda bir de Discord sunucusuna sahip olan ekip, Mardin haritasını deneyen oyuncuları Discord'a bekliyor. Harita için "#mardinevleri" isimli bir oda açan geliştiriciler, gelen tüm geri bildirimlerin bu oda aracılığıyla toplanacağını ifade ediyorlar. Böylelikle haritadaki tüm sorunların ve eksiklerin giderilmesi sağlanmış olacak.

Zula'ya Mardin gibi ikonik bir lokasyona ait harita eklenmiş olması, bir tesadüf değil. Şirket, oyunu gelen olarak Türkiye'nin popüler lokasyonlarına ait haritalarla doldurdu. Böyle bir şeyin nedeni ise farklı kültürdeki oyunculara, Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu anlatmaya çalışmak. İşte 17 Ocak'a kadar test edilebilecek Mardin haritası, şirketin bu amacı uğruna harekete geçmiş olduğu en yeni adım...