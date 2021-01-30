Turkcell eMilli Takım PES21 Seçmeleri Tamamlandı

Ülkemizi Pro Evoloution Soccer (Konami) video futbol oyunu platformunda temsil edecek oyuncuların belirlendiği Turkcell eMilli Takım PES seçmeleri tamamlandı. eMilli Takıma seçilen oyuncular, eMilli Takımın 15 Mart tarihinde oynayacağı eEuro 2020 Grup Elemeleri'nde mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizi EA Sports tarafından geliştirilen FIFA ve Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giymeye hak kazanacak oyuncuların belirleneceği eMilli Takım seçmelerinin başladığını geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Ülkemizi Pro Evoloution Soccer (Konami) video futbol oyunu platformunda temsil edecek oyuncuların belirlendiği Turkcell eMilli Takım PES seçmeleri tamamlandı ve 2021 yılının mart ayında başlayacak olan ve UEFA'nın düzenlediği eEuro 2020 turnuvasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak oyuncular belli oldu.

Turkcell eMilli Takım PES kadrosunda yer alacak oyuncular belli oldu:

Yapılan açıklamaya göre Ali Doğan Barutçu, Emir Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli, rakiplerini eleyerek ay yıldızlı formayı giyme hakkı elde etti. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Turkcell eMilli Takım Seçmeleri’nde eMilli Takıma seçilen isimler ödüllerini milli formayı en çok giyen Rüştü Reçber’den aldı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Turkcell eMilli Takım seçmeleri neticesinde seçilen oyuncular, eMilli Takımın 15 Mart tarihinde oynayacağı eEuro 2020 Grup Elemeleri'nde mücadele edecek.

eMilli Takımımız, 8 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek kura çekimi sonrası oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük sağlaması durumunda 9-10 Temmuz tarihlerindeki eEuro 2020 finallarine katılmaya hak kazanacak.