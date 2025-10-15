Turkcell İnternet ve Telefon Tarifeleri Fiyatları

Turkcell mobil ve ev interneti fiyatları ne kadar? Turkcell'in güncel internet ve telefon tarifelerini sizler için derledik.

Türkiye’de mobil iletişim ve ev interneti ihtiyaçları her geçen gün değişirken kullanıcılar tarife fiyatlarını merak ediyor. En çok kullanılan operatörlerden olan Turkcell’in mobil ve internet ücretleri de bu konuda sık merak edilen konulardan biri. Peki Turkcell’in güncel mobil ve internet fiyatları ne kadar?

Bu içeriğimizde Turkcell’deki güncel mobil ve internet tarifelerini sizler için derledik. Eğer bir paket satın almayı veya Turkcell’e geçmeyi planlıyorsanız bu fiyatlara göz atabilirsiniz. Gelin lafı çok uzatmadan Turkcell’in fiyatlarına göz atalım.

Turkcell faturalı hat fiyatları

Paket Fiyatı (aylık) Büyük Festival 5 GB + 1000 dk + 250 SMS 160 TL Büyük Festival 10 GB + 1000 dk + 250 SMS 200 TL Büyük Festival 20 GB + 1000 dk + 250 SMS 260 TL Büyük Festival 40 GB + 1000 dk + 250 SMS 370 TL Büyük Festival 60 GB + 1000 dk + 250 SMS 420 TL Aynen Favorim 5 GB + 1000 dk + 250 SMS 210 TL Aynen Favorim 15 GB + 1000 dk + 250 SMS 260 TL Aynen Favorim 25 GB + 1000 dk + 250 SMS 320 TL Aynen Favorim 40 GB (20 GB sosyal medya) + 1000 dk + 250 SMS 520 TL Platin Aynen Favorim 30 GB + 30 GB sosyal medya + 2000 dk + 250 SMS 690 TL GNÇ Avantaj 10 GB + 1000 dk + 250 SMS 270 TL GNÇ Avantaj 20 GB + 1000 dk + 250 SMS 330 TL GNÇ Avantaj 30 GB + 1000 dk + 250 SMS 440 TL GNÇ Avantaj 60 GB (30 GB sosyal medya) + 2000 dk + 250 SMS 550 TL GNÇ Avantaj 90 GB (60 GB sosyal medya) + 2000 dk + 250 SMS 660 TL İlk Turkcellim Favorim 6 GB + 500 dk + 250 SMS 170 TL İlk Turkcellim Favorim 12 GB + 500 dk + 250 SMS 210 TL İlk Turkcellim Favorim 18 GB + 1000 dk + 250 SMS 270 TL İlk Turkcellim Favorim 24 GB + 1000 dk + 250 SMS 350 TL İlk Turckellim Favorim 48 GB + 1000 dk + 250 SMS 390 TL

Turkcell, her bütçeye uygun farklı avantajlara sahip paketleri faturalı hat kullanmak isteyenler için sunuyor. Yukarıda gördüğünüz paketlerin hepsinin yeni Turkcell'i olmak isteyenler için 12 aylık taahhütle sunulduğunu belirtelim.

Turkcell faturasız hat paketleri fiyatları

Paket Fiyatı (4 Hafta) 100 GB + 1000 DK + 250 SMS (Numara taşımaya özel) 100 TL Bol GB Tanışma seti 50 GB + 750 dk + 250 SMS (Yeni hatta özel) 990 TL Süper Yeni 20 GB + 1000 dk + 250 SMS (Numara taşımaya özel) 175 TL Okula dönüş GNÇ Yeni 40 GB (20 sosyal medya) + 1000 dk + 250 SMS 240 TL Süper Yeni 50 GB + 1000 dk + 250 SMS (Numara taşımaya özel) 350 TL Süper Yeni 100 GB + 1000 dk + 250 SMS (Numara taşımaya özel) 750 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Turkcell, faturasız hat kullanmak isteyenler için de her bütçeye uygun farklı farklı paketler sunuyor. Faturalı olmadığı için taahhüt yok bu yüzden paketleri kullanırken anlık zamlarla karşılaşabileceğinizi unutmamalısınız.

Hâlihazırda Turkcell kullananlar için paketler ve fiyatları

Paket Fiyatı (aylık) İşte Hesaplı Ultra 1 GB + 1000 dk + 100 SMS 290 TL İşte Hesaplı Ultra 2 GB + 1000 dk + 100 SMS 310 TL İşte Hesaplı Ultra 4 GB + 1000 dk + 100 SMS 350 TL İşte Hesaplı Ultra 6 GB + 1500 dk + 100 SMS 370 TL İşte Hesaplı Ultra 8 GB + 1500 dk + 100 SMS 400 TL İşte Hesaplı Ultra 10 GB + 2000 dk + 100 SMS 420 TL İşte Hesaplı Ultra 15 GB + 2000 dk + 100 SMS 470 TL İşte Hesaplı Ultra 20 GB + 2000 dk + 100 SMS 545 TL İşte Hesaplı Platin Ultra 25 GB + 2000 dk + 100 SMS 635 TL İşte Hesaplı Platin Ultra 30 GB + 3000 dk + 100 SMS 730 TL İşte Hesaplı Platin Ultra 50 GB + 5000 dk + 100 SMS 1025 TL İşte Süper 2 GB + 750 dk + 250 SMS 700 TL İşte Süper 4 GB + 1000 dk + 250 SMS 840 TL İşte Süper 6 GB + 1500 dk + 250 SMS 1000 TL İşte Süper Platin 8 GB + 3000 dk + 250 SMS 1280 TL İşte Süper Platin 10 GB + 9000 dk + 250 SMS 1480 TL İşte Süper Platin 15 GB + 10000 dk + 250 SMS 1790 TL İşte Süper Platin 20 GB + 12000 dk + 250 SMS 1950 TL İşte Süper Platin Black 30 GB + 13000 dk + 250 SMS 2250 TL İşte Süper Platin Black 50 GB + 15000 dk + 250 SMS 5700 TL İşte Süper Platin Black 100 GB + 16000 dk + 250 SMS 7000 TL İşte Süper Platin Black 150 GB + 18000 dk + 250 SMS 8000 TL

Turkcell, yeni müşterilerinin dışında hâlihazırdaki müşterilerine de çok sayıda çeşitli avantajlara sahip kampanyalar sunuyor. Tabii ki yeni müşteriler kadar avantajlı değiller ancak farklı bütçelere uygun paketler olduğunu görebiliyoruz.

Turkcell mobil internet fiyatları (tarifenize ek)

Paket Fiyatı Günlük 1 GB 80 TL 1 GB 100 TL 2 GB 200 TL 3 GB 250 TL 6 GB 350 TL 10 GB + 10 GB hafta sonu hediyeli 500 TL 3 ay 30 GB 600 TL 40 GB + 10 GB ilk hafta sonu hediyeli 650 TL İşte Benim Haftalık 1 GB 90 TL İşte Benim 2 Haftalık 5 GB 220 TL İşte Benim 3 Haftalık 8 GB 290 TL İşte Benim Aylık 10 GB + 10 GB hediyeli 340 TL İşte Benim Aylık 20 GB + 20 GB hediyeli 400 TL Sosyal paket 10 GB 130 TL Youtube paketi 10 GB 180 TL Instagram paketi 10 GB 180 TL Instagram + Facebook 10 +10 GB paket 190 TL YouTube + Facebook 10 + 10 GB paket 190 TL Turbo 5 GB 356,87 TL Turbo 10 GB 392,92 TL Turbo 20 GB 537,211 TL Turbo 30 GB 630 TL Turbo 50 GB 1000 TL

Hâlihazırda Turkcell müşterisiyseniz ancak internetiniz yeterli gelmiyorsa ek internet satın alabiliyorsunuz. Listeden de görebileceğimiz üzere şirket, farklı paket isimleri altında uygun fiyata ek internete sahip olma imkânını size sunuyor.

Turkcell Superonline ev interneti fiyatları

Turkcell Superonline taahhütlü fiber internet fiyatları

Paket Fiyatı (aylık) Taahhüt 1000 Mbps 850 TL 12 ay Yılın fırsatı 1000 Mbps 700 TL 12 ay 50 Mbps 650 TL (ilk ay ücretsiz) 12 ay 200 Mbps 800 TL (ilk ay ücretsiz) 12 ay 500 Mbps 900 TL (ilk ay ücretsiz) 12 ay 100 Mbps 900 TL (ilk 3 ay ücretsiz) 18 ay 200 Mbps 1050 TL (ilk 3 ay ücretsiz) 18 ay 500 Mbps 1150 TL (ilk 3 ay ücretsiz) 18 ay 1000 Mbps 1200 TL (ilk 3 ay ücretsiz) 18 ay 1000 Mbps Pro modemli simetrik fiber internet 2500 TL 12 ay 200 Mbps Wi-Fi 7 modemli 1000 TL 12 ay 500 Mbps Wi-Fi 7 modemli 1100 TL 12 ay 1000 Mbps Wi-Fi 7 modemli 1200 TL 12 ay

Turckell Superonline taahhütsüz internet fiyatları

Paket Fiyatı (aylık) 100 Mbps 700 TL 200 Mbps 850 TL 500 Mbps 1050 TL 1000 Mbps 1200 TL

Turkcell, mobil tarifelerin yanı sıra evinizde de yüksek hızlı internete ulaşmanızı sağlıyor. İster taahhütsüz ister taahhütlü bir şekilde Superonline ev interneti kampanyalarından yararlanabiliyorsunuz. Farklı hızlarda her bütçeye uygun kampanya olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bundan önce ev internet altyapınızı kontrol etmeniz ve ne kadar hız alabildiğinizi görmeniz gerek.

Superbox fiyatları

Paket Fiyatı (aylık) Superbox Dijitale Özel 2 TB 2800 TL Superbox 4.5G 300 GB 1000 TL Superbox Dijitale Özel 300 GB 1000 TL Superbox Dijitale Özel 1 TB 1700 TL Superbox İlinde 1 TB 2500 TL Superbox İlinde 500 GB 1500 TL Superbox İlinde 200 GB 1000 TL

Turkcell Superbox, internet altyapısı olmayan yerlerde size internet erişimi sunmasıyla çok kullanışlı olan bir taşınabilir internet hizmeti. Fiyatlarını yukarıdan görebilirsiniz.

Turkcell hat taşıma ücretli mi?

Hayır, Turkcell kullanıcılarından herhangi bir taşıma ücreti talep etmiyor. Direkt olarak ücretsiz bir şekilde numaranızı taşıyarak Turkcell'e geçiş yapabiliyorsunuz.

Turkcell'den yeni numara almak ücretli mi?

Hat taşımanın ücretsiz olduğunu söylemiştik. Peki yeni numara almak için ödeme yapmak gerekiyor mu? Hayır. Turkcell'den herhangi bir ek ücret ödemeden yeni bir numara alabiliyorsunuz.

Turkcell'e geçerken numaranız aynı kalır mı?

Evet, "numara taşıma" isimli hizmetten yararlanırsanız telefon numaranızda herhangi bir değişiklik olmadan Turkcell'e geçebilirsiniz.

Turkcell'e nasıl geçilir?

Mevcut aboneliğinizi bırakıp Turkcell'e geçmek oldukça basit. Buradaki bağlantı üzerinde şirketin online hizmetlerine ulaşarak başvurmanız yeterli. İlla fiziksel olarak bir yere gitmeden geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz numaranızı taşıyabilir, isterseniz de yeni bir numara alabilirsiniz.

Turkcell'in mobil ve ev internetiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik. Fiyatlar başta olmak üzere aklınızdaki tüm soruları umarız yanıtlamışızdır. Peki sizce Turkcell'in güncel fiyatları nasıl? Pahalı mı? Yorumlardan düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.