Sabit internet ihtiyacını ortadan kaldırarak altyapı olmayan yerlerde hızlı internet imkânı sunan Turkcell Superbox'ın şifresi nasıl değiştirilir? Nasıl yapacağınızı adım adım anlattık.

İnternetin hayatımızın en önemli parçası hâline geldiğini düşündüğümüzde bulunduğumuz her yerde internet bağlantısı olmasını isteyebiliyoruz. Sabit internet olmayan ve mobil veri kullanımı ihtiyacını ortadan kaldıran taşınabilir internet hizmetleri de bu yüzden büyük önem taşıyor. Turkcell tarafından sunulan Superbox hizmeti de bunlardan biri. Peki Turkcell Superbox şifresi nasıl değiştirilir?

Bu içeriğimizde Turkcell Superbox sahibi kullanıcıların internet ağlarının şifrelerini nasıl değiştirebileceğine değineceğiz. Şifre değiştirmek için uygulamanız gereken yöntemleri adım adım detaylı bir şekilde sizler için anlattık. Aşağıdan kafanızdaki tüm soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Turkcell Superbox nedir?

Turkcell Superbox, Turkcell’in sunduğu bir taşınabilir internet hizmeti. Fiber hızlara kadar çıkan bu hizmet, 4.5G altyapısı üzerinden size internet sağlıyor. Sabit internet ihtiyacını ortadan kaldırmasıyla özellikle gerekli altyapıların bulunmadığı yerlerde kullanıcıların imdadına yetişiyor. Bu hizmette kullanıcıya verilen modem direkt prize takıldıktan sonra çalışıyor ve internet bağlantısı sunuyor. Yazlık gibi yerlerde sıkça tercih edilen bir hizmet olduğunu söyleyebiliriz.

Turkcell Superbox şifresi nasıl değiştirilir?

Arayüz şifrenizi biliyorsanız:

Adım #1: Herhangi bir web tarayıcıyı açın.

Herhangi bir web tarayıcıyı açın. Adım #2: Adres çubuğuna 192.168.1.1 veya 192.168.8.1 yazarak modem arayüzüne girin

Adres çubuğuna 192.168.1.1 veya 192.168.8.1 yazarak modem arayüzüne girin Adım #3: Açılan ekrandan kullanıcı adınızı ve arayüz şifrenizi girin.

Açılan ekrandan kullanıcı adınızı ve arayüz şifrenizi girin. Adım #4: Arayüze giriş yaptıktan sonra Ayarlar’ı açın.

Arayüze giriş yaptıktan sonra Ayarlar’ı açın. Adım #5: WLan ayarlarına ve daha sonrasında Temel Ayarlar bölümüne gidin.

WLan ayarlarına ve daha sonrasında Temel Ayarlar bölümüne gidin. Adım #6: SSID yazan bölümden WLAN anahtarı sekmesi üzerinden şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Arayüz şifrenizi bilmiyorsanız:

Adım #1: Eğer şifrenizi bilmiyorsanız modemi sıfırlamanız gerekiyor. Bunun için öncelikle modemin açık olması gerek.

Eğer şifrenizi bilmiyorsanız modemi sıfırlamanız gerekiyor. Bunun için öncelikle modemin açık olması gerek. Adım #2: Sonrasında Superbox’un arkasında bulunan küçük delikteki butona kürdan gibi ince bir şey ile basmanız gerekiyor. Tüm lambalar yanıp sönene kadar basılı tutmalısınız.

Sonrasında Superbox’un arkasında bulunan küçük delikteki butona kürdan gibi ince bir şey ile basmanız gerekiyor. Tüm lambalar yanıp sönene kadar basılı tutmalısınız. Adım #3: Bunun ardından modeminiz sıfırlanacak ve şifresi cihazın arkasında yer alan ilk geldiğindeki şifreye geri dönecek. Yenisini belirlemek için ise bir önceki yöntemde anlattığımız adımları uygulamanız yeterli.

Yukarıda gördüğünüz gibi Turkcell Superbox kullanıcıları için modem şifresini değiştirmek oldukça kolay. Burada bilmeniz gereken en önemli şey modem arayüzü şifresi. Eğer biliyorsanız ilk yöntemi, bilmiyorsanız ikinci yöntemi denemelisiniz.

Modemi sıfırlamayla uğraşmak istemeyenler müşteri hizmetlerine ulaşarak şifrelerini değiştirebilir

Arayüz şifresini bilmeyenler veya hiç bu tarz şeylerle uğraşmak istemeyenler için de bir yöntem mevcut. Öyle ki direkt olarak “05325320000” numarası yoluyla Turkcell müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz ve gerekli bilgileri sağlayarak Superbox şifrenizi değiştirme talebinde bulunabilirsiniz.

Modem arayüzüne erişemiyorsanız ne yapmalısınız?

192.168.1.1 veya 192.168.8.1 adreslerine girdiğinizden emin olun.

Arayüze girmeye çalıştığınız cihaz ile modemin aynı ağa bağlı olduğunan emin olun.

Tarayıcı önbelleğini temizleyin

Bunun arkasında birden fazla neden olabilir. Arayüze girerken 192.168.1.1 veya 192.168.8.1 gibi alternatifleri denemeniz gerekiyor. Hâlâ olmuyorsa cihazınızın modemle aynı internet ağına bağlı olduğuna emin olmalısınız. Farklı olmasından dolayı sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bunlara ek olarak tarayıcınızın önbelleğini temizlemek de işe yarayabilir.

Turkcell Superbox Wi-Fi şifresi değiştirme adımlarını detaylıca anlattık. Şifrenizi düzenli olarak değiştirme, ağ güvenliğiniz için büyük önem taşıyor. Bu yüzden yukarıdaki adımları izleyerek şifrenizi hızlı ve kolay bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Başka sorunlar ile karşılaşıyorsanız direkt Turkcell müşteri hizmetlerine bağlanmanızı öneririz.