Turkcell, Şebeke Adını ‘EvdeHayatVar’ Olarak Değiştirdi

Ülkemizde faaliyet veren 3 ana operatörden birisi olan Turkcell, COVID-19 virüsünün hızla yayıldığı şu günlerde kullanıcılarının evde kalmalarını desteklemek için şebeke adını "EvdeHayatVar" olarak değiştirdi.

2019 yılının son ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs, çok kısa sürede Çin Halk Cumhuriyeti'nin geneline yayılmış ve birçok kişinin hastalanmasına sebebiyet vermişti. Çin yetkililerinin şehirleri karantina altına almak gibi sıkı önlemler dâhil virüsün ülke dışına yayılmasına ne yazık ki engel olunamadı.

Ülkemize oldukça geç bir sürede de olsa giriş yapan ve yeni tür koronavirüsün (COVID-19) bulaştığı hasta sayısı her geçen gün artıyor. Vatandaşlara evlerinde kalma uyarısı, Sağlık Bakanlığı tarafından virüsün ülkemizde yayılmasının önüne geçilmesi için yapılıyor.

Turkcell, şebeke adını 'Evde Hayat Var' olarak değiştirdi:

Ülkemiz vatandaşlarının evde kalmalarına destek olmak ve bu bilgiyi kişiler arasında yaymak isteyen Vodafone, geçtiğimiz günün erken saatlerinde şebeke adını "#EvdeKal" olarak değiştirmişti. Vodafone'un ardından Turkcell'den de benzer bir adım geldi.

Dünya geneline yayılan ve yayılmaya da devam eden COVID-19 pandemisi esnasında kullanıcılarının güvenliğini düşünen Turkcell, şebeke adını "Evde Hayat Var" olarak değiştirdi. Bu doğrultuda tüm Turkcell kullanıcılarının hücresel veri destekli cihazlarının şebeke adı "Evde Hayat Var" oldu.

Eğer şebeke adınız hâlâ Turkcell ise:

Eğer ki Turkcell müşterisi iseniz ancak şebeke adını hâlâ "Turkcell" olarak görüyorsanız, hücresel veri destekli cihazınızın uçuş modunu aktif edip birkaç saniye bekleyip tekrar deaktif ederek "Evde Hayat Var" yazısına geçiş yapabilirsiniz.

Uçuş modunu aktif ve deaktif etme yöntemi işe yaramaz ise cihazınızı tamamen kapatıp tekrar açmayı da deneyebilirsiniz.