Turkcell’in geçtiğimiz günlerde başlattığı ve özellikle 20 Mbps’e çıkan yükleme hızlarıyla beğeni toplayan hız artışının ne zaman sona ereceği açıklandı. Açıklamaya göre Turkcell Superonline’daki hız artışı 1 Haziran 2020’ye kadar devam edecek.

Türkiye’de hatırı sayılır bir abone kitlesine sahip olan Turkcell Superonline, fiber altyapısını kullanan abonelerinin indirme ve yükleme hızlarını artırdı. Bu kapsamda en düşük indirme hızı 50 Mbps’e çıkarılırken yükleme hızı da 4 kat artırılarak 20 Mbps’e yükseltildi.

Geçtiğimiz günlerde evden çalışma ve evden eğitim sürecine destek olması için indirme ve yükleme hızlarını yükselten Turkcell Superonline, bugün bu artışın ne kadar süreceğini açıkladı. Fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps’e, en düşük yükleme hızınıysa 4 kart artırarak 20 Mbps’e çıkaran Superonline, “#EvdeHayatVar” çağrısıyla müşterilerini memnun edecek bir adım atmıştı.

Bugün yapılan açıklamayla Turkcell Superonline’ın gerçekleştirdiği bu uygulamanın detayları ortaya çıktı. Yapılan yeni açıklamaya göre Turkcell Superonline, fiber internetler için sunduğu artışını 1 Haziran 2020’ye kadar devam ettirecek. Özellikle eğitimine evden devam eden öğrenciler ve evden çalışan kişiler için yapılan hız artışı, Turkcell Superonline müşterilerinin hayatlarına verimli bir şekilde devam edebilmesine katkı sağlayacak.

“Altyapımız Türkiye’nin Hizmetinde”

İndirme ve yükleme hızlarındaki artış hakkında açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Her fırsatta fiberin ülkemiz için önemine vurgu yapıyoruz. Bugün de fiber altyapının yaygınlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turkcell olarak bu süreçte evlerinden çalışan ve işlerine mümkün olduğunca evlerinden devam eden kullanıcılarımız için indirme ve yükleme hızlarını katladık. Türkiye’yi ışık hızında fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısı Türkiye’nin hizmetinde” dedi.

Öğrenciler daha kolay ödev gönderebilecek:

Ödevlerini internet ortamından gönderen öğrenciler ve çalışırken sık sık dosya transferi yapan çalışanlar için 4 kat artırılan yükleme hızı, koronavirüs döneminde Turkcell Superonline’ın fiber altyapısını kullanan kullanıcıları bir hayli memnun edecektir.

Türk Telekom’dan da benzer bir hamle geldi:

Bugün açıklama yapan bir diğer internet sağlayıcısı Türk Telekom da VDSL ve fiber internet kullanıcılarının yükleme hızlarını herhangi bir ek ücret almadan iki katına çıkardığını duyurdu.